La casa de los famosos Colombia 2025 es el reality del que no paran de hablar en redes sociales. Tras la nominación con poderes, en la que Altafulla resultó expulsado y La Jesuu fue elegida por La Toxi costeña para volver a la producción del Canal RCN, son miles las reacciones en las plataformas digitales.

La competencia va en la semana 13 y las novedades no dejan de sorprender, pues cada día los famosos tienen una actividad e incluso son asombrados con diversas propuestas, como, por ejemplo, la de los 'congelados'.

La mayoría de congelados en La casa de los famosos Colombia 2025 han sido de familiares que pisan el reality para brindar un mensaje de aliento a los participantes, pero a la vez también se han dado visitas polémicas; una de ellas fue cuando entró la cantante Marilyn Oquendo.

Además, exparticipantes también han ingresado en la dinámica de 'congelados', razón por la que el modelo fitness Marlon Solórzano apareció manifestado su deseo de volver a pisar La casa de los famosos 2025 para poder cantar una que otra verdad.

Marlon tuvo un fugaz romance con Karina García, pero las semanas pasaron y entre lo más nuevo la influencer se acercó a Altafulla. No obstante, desde el exterior el exparticipante ha venido diciendo que el costeño era su amigo, así que no debía haberse metido con la modelo paisa.

En efecto, Marlon Solórzano quisiera participar en los 'congelados' para hablarles a Karina y Altafulla, aunque cabe recordar que el costeño fue expulsado y hay que esperar a que el público decida su continua o no en el reality del Canal RCN.

Sin embargo, el modelo aseguró que no solo les hablaría a Karina y Altafulla, sino que sería muy sincero con Mateo Varela 'Peluche' y Norma Nivia.

"La de Dios que me llevan allá para prender esa casa. Tengo muchas cosas que decirles y no solo a Karina y Altafulla, o sea, a mucha gente. A Mateo que deje de ser tan hu3vón con Norma, a Norma también de una vez 'ey, ¿usted qué?, me está acabando el muchacho, vea como me lo tiene'. No, qué no tengo que decir allá", dijo Marlon en una entrevista para La Mega Barranquilla.