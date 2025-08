Yina Calderón confiesa que su amor platónico es el esposo de Laura Tobón: "Papi"

Yina Calderón generó reveló al hacer una inesperada confesión: dijo que su amor platónico es el esposo de la reconocida presentadora Laura Tobón.

La empresaria de fajas Yina Calderón le ofreció una entrevista a la periodista Eva Rey, en su podcast 'Desnúd4te con Eva Rey'. El formato tiende a sacar las verdades de las personalidades públicas, de modo que la polémica influencer no fue la excepción.

Entonces, fue cuando la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 indicó que el empresario que admira es Álvaro Rodríguez, quien es el esposo de Laura Tobón. Y es que eso no fue todo, pues Yina remarcó el hombre de negocios, es su amor platónico.

"El esposo de Laura Tobón, yo tengo un amor platónico, con el respeto de Laura Tobón, pero a mí me encanta ese esposo de Laura Tobón. Vea, donde Laura Tobón lo deje, papi yo lo recibo", comunicó Yina Calderón.

Entre risas, la empresaria de fajas recalcó que ella no se parece a Tobón, pero aparte de ver a Álvaro como un gran empresario, añadió que le parece un hombre culto, decente e inteligente.

"Me parece que es un hombre que uno se sienta a hablar y puede tener una conversación, Me parece un tipo de negocio, o sea, me parece un partidazo", confesó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.