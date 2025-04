Yina Calderón sorprendió con nuevas críticas contra Karina García en La casa de los famosos Colombia. Esta vez por una acción que tuvo la participante tras la eliminación de Lady Tabares.

¿Por qué Yina Calderón volvió a arremeter contra Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La tensión entre las chicas fuego volvió a resurgir tras la eliminación de Lady Tabares de La casa de los famosos Colombia. Esta vez por un comportamiento que Karina García tuvo en las últimas horas y que no le habría gustado a Yina Calderón. Pues la influenciadora paisa aprovechó que la actriz ya no se encontraba dentro de la competencia para apoderarse de sus cajones y poner sus pertenencias.

Esta acción no le habría gustado a Yina Calderón quien no dudó en enfrentarla y cuestionar su decisión alegando que era evidente que no le había importado la salida de Lady Tabares del reality de la vida en vivo.

“No esperas que se vaya Lady y ya le cogiste los cajones. O sea, ¿así es lo que te duele Lady? Si tu te vas lo último que yo pienso es en cogerte los cajones, Karina. Lo que pasa es que no te importaba Lady, esa es la realidad. No seas así que Lady fue muy bien contigo, Karina”, le cuestionó Calderón a Karina.

¿Cómo reaccionó Karina García a los cuestionamientos de Yina Calderón en La casa de los famosos?

Tras los nuevos cuestionamientos de Yina Calderón hacia ella, Karina García buscó refugio en La Jesuu en búsqueda de un consejo para afrontar la incómoda situación que surgió por un simple acto pensado sin maldad.

Yina Calderón desató nueva polémica contra Karina García en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

García le confesó a La Jesuu que veía una amistad en Lady Tabares y hasta llegó a sentir que la amaba, pero tras la nominación de Yina Calderón sintió su lejanía, en especial horas antes de su eliminación. “¿Yo a quién le hago daño? Soy lo peor del planeta tierra en esta casa. (Lady) me trató super mal ayer, y no era la primera vez que lo hacía”, mencionó.