La influenciadora Karina García le hizo una petición a la cantante a la Toxi Costeña y esta reaccionó inesperadamente en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido Karina García escuchó su nombre en una conversación de la Toxi Costeña y Melissa Gate, por lo que, decidió acercarse y hacerle una solicitud a la artista, pero su reacción fue inesperada.

La Toxi Costeña se fue inmediatamente a los gritos sugiriendo que ella se le había acercado para que sus seguidores se fueran en su contra y seguirse victimizando.

"¿Yo qué estoy hablando de ti? yo estoy escuchan do un cuento, 'quieres pelear conmigo? no te me acerques porque si te agarro en mi lengua no sabes cómo vamos a terminar y eso es lo que quieres venirme a usar, ' me duele, me duele', porque yo no te estoy diciendo nada, ¿por qué no le guapeas a Melissa? boba, para que me saquen a mí, conmigo no", le respondió.