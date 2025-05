La influenciadora Karina García sorprendió a millones de fanáticos al confesar que ya no le importa su amistad con Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes a realizar la actividad de 'Etiquetas', donde lo famosos debían calificar a sus compañeros y en medio de dicha actividad Karina García y Yina Calderón protagonizaron una discusión luego de que la criticara por comprometedora escena en la noche con el cantante Altafulla.

Tras terminarse el juego, Karina García habló de la situación con Altafulla y la Jesuu detallando que sentía que ya no debía dejar que siguieran diciendo cosas de ella y no defenderse.

"Llevo mucho tiempo siendo la idiota de acá, estoy mam*da y la otra llega a decirme un montón de cosas, que era mi supuesta amiga, uy no, me la montan por cualquier chimbad* (...) me hizo sentir como una p*ta mier**, mencionó a mis hijos, qué le importa (...) ella ya no es amiga y ya me importa un c*lo", dijo.