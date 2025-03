José Rodríguez dejó La casa de los famosos Colombia, convirtiéndose en el octavo eliminado. El deportista y entrenador personal terminó en una cerrada votación con Mateo Varela, pero quedó tranquilo por su participación.

José reveló sus sensaciones tras su salida y tocó varios temas, entre ellos, el de Melissa Gate, una situación que le generó discusiones con Yina Calderón, de hecho, la empresaria hizo un posicionamiento frente a él y le hizo varias críticas.

Rodríguez reveló cómo quedó su relación con Melissa Gate, a quien decidió pedirle disculpas. Cabe destacar que, Melissa nominó a Yaya Muñoz, lo que a la larga terminó con la eliminación de la presentadora.

Ese hecho molestó mucho a José, puesto que en ese momento tenía una relación con Yaya, incluso, la también periodista le pidió al entrenador personal que se “vengara” en caso de que saliera, como finalmente ocurrió.

El exhabitante confesó que se tomó muy personal el hecho de que la influencer nominara a Yaya, llegando a sentir mucho malestar y rabia

A raíz de esa acción, Yina se molestó mucho con él y se lo recriminó, además, le recordó que fue Melissa quien nominó a Yaya, pero el deportista dejó claro que no se toma nada personal y lo que ocurrió en el juego ahí se queda.

Por otro lado, José Rodríguez reaccionó a las críticas que han recibido Los Lavaplatos y defendió su actuación, así como la de sus compañeros, Liendra, ‘Peluche’, Camilo y ‘Negro’ Salas.

No me lo tomo personal… hay muchas cosas que la gente no entiende… una cosa es estar ahí dentro y otra es verlo por televisión. Yo puedo entender que quizás hubo cosas que se vieron mal, pero me quedo con las intenciones y nuestras intenciones nunca fueron hacer daño o jugar sucio