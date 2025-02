El nombre de la actriz y modelo, Jery Sandoval, se apoderó de los titulares nacionales y tendencias en redes sociales, tras confirmarse que abandona el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia 2025, el cual lleva una semana desde su estreno.

Tras el inconveniente que surgió horas antes con la también empresaria, se llegó a la recomendación médica y psicológica de que, lo más sano, era suspender su participación el programa.

¿Qué sucedió horas antes de que Jery Sandoval abandonara La casa de los famosos Colombia 2025?

Horas antes a conocerse la noticia, Jery y los demás famosos se dispusieron a participar de una dinámica propuesta por Yina Calderón, donde debían expresar las inconformidades que tuvieran con algunos compañeros del programa, en la primera semana de convivencia.

Cuando fue el turno de Jery, esta no dudó en poner sobre la mesa la molestia que sentía por su compañero Emiro Navarro, por supuestos comentarios que había hecho sobre ella antes de ingresar al programa y sobre todo, por no haberla saludado cuando ella ingresó a La casa el domingo 26 de enero.

Ante esto, el influencer respondió que nunca dijo nada de lo que la actriz asegura y que, no la saludó cuando ella entró al reality, porque "el que llega saluda y yo no tenía ni idea de quién era ella". A la discordia se sumó 'Yaya' en defensa de Emiro, pero el tono que se dio en la conversación, alteró los ánimos de Jery rápidamente, quien sintió que ella no debía meterse en una conversación donde no la estaban involucrando.

¿Cuál fue el detonante para que los médicos le recomendarán a Jery Sandoval abandonar La casa de los famosos Colombia?

Al sumarse 'Yaya' en la conversación, la barranquillera no dudó en reaccionar de manera molesta, pidiéndole hacerse al margen. Al ver que su compañera, no tenía ánimo de hacerlo, protagonizaron un tensionante momento en la terraza de La casa, dando por terminada la actividad.

Los compañeros tuvieron que separarlas y El Jefe las llamó de inmediato al confesionario para poner orden a la situación. Allí cada una tuvo acompañamiento del equipo de producción y se concluyó que por la salud de Jery, era pertinente que suspendiera su paso por el programa.

