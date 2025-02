En la gala del 11 de febrero en La casa de los famosos Colombia, Juan José Ramírez, hijo de Melissa Gate ingresó a la competencia en una dinámica de congelados.

El Jefe le dio la sorpresa a Melissa Gate de llevarle a su hijo Juan José, con quien no se veía hace mucho tiempo, esto porque él vive en Estados Unidos con su papá.

Juan José aprovechó su visita a La casa de los famosos Colombia para darle un detalle a su mamá y también expresarle un mensaje de apoyo y ánimo tras la polémica que surgió.

El encuentro entre Juan José fue tan emotivo que Melissa Gate decidió pedirle permiso al Jefe para darle un fuerte abrazo a su hijo.

Juan José estuvo en el programa Mañana Express hablando de cómo vivió ese encuentro con su mamá en La casa de los famosos Colombia.

La presentadora Ana Karina Soto recalcó el hecho que Melissa Gate no se haya aguantado las ganas de abrazarlo, expresando que ella hubiese hecho lo mismo.

Ante esto, Juan José expresó que él estaba seguro que ella iba a reaccionar así, pues era muy difícil quedarse congelado ante este encuentro.

Me sentí muy feliz, yo sabía que ella me iba a abrazar y no le iba a importar el congelado al tener a su hijo al frente.