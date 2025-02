El primer 'Congelados' de la temporada

Ornella llegó de visita a la casa mientras todos están 'Congelados' y allí los sorprendió con un regalo.

Se trata de un celular que les llevó para que tomen fotos, graben video, no obstante, les aseguró que, la hora aparece en este no sabe si es la real, así mismo les reveló que no tienen manera de comunicarse desde este dispositivo.