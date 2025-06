El influenciador Emiro Navarro ocupó la tercera posición de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido competía contra Altafulla, Melissa Gate y la Toxi Costeña, esta última quien ocupó el cuarto lugar.

Una vez los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron su nombre como el finalista que quedó de tercero con un porcentaje del 2,01%, este aceptó la decisión del público.

"Bravo, no me quiero ir, soy una ganador, chao casa de los famosos, Jefe lo voy a extrañar", expresó con su particular humor.