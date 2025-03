Melissa Gate es una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que más ha dado de qué hablar en redes sociales gracias a su personalidad y personaje.

A lo largo de la competencia del Canal RCN, Melissa Gate ha estado compartiendo algunos detalles de su vida personal como por ejemplo el tema de su hijo, quien vive en Estados Unidos.

No obstante, la creadora de contenido se ha mantenido con reserva frente al tema de su vida amorosa, sólo hablando en términos de generales de lo mal que le han pagado en el amor.

La vida amorosa de 'La villana favorita de Colombia' (título que le dieron las personas en redes sociales) ha despertado curiosidad entre sus fanáticos sobretodo por saber quién fue ese hombre del que ha hablado en varias ocasiones en el reality.

En medio de esa búsqueda ha salido a flote el nombre de un modelo cubano llamado Renier Izquierdo, quien fue una pareja conocida de la influenciadora antioqueña

Renier Izquierdo es un modelo cubano el cual se conoció con Melissa Gate en 2021 cuando ambos participaron en un reality internacional llamado 'El poder del amor'.

Allí, la dinámica de la competencia era formar parejas entre nueve hombres y nueve mujeres, quienes tenían que competir y participar en diferentes dinámicas que los ayudaría a forjar su amor.

En este reality Melissa Gate y Renier Izquierdo iniciaron una relación sentimental que al parecer traspasó a la pantalla y continuó en la vida real por varios meses.



Sin embargo, la pareja puso punto final a su amorío fruto del reality tiempo después de manera sorpresiva y con versiones diferentes de lo sucedido.

Aunque todo parecía que iba de maravilla entre Melissa Gate y Renier Izquierdo, ambos sorprendieron a sus fanáticos al revelar sus versiones de por qué habían terminado.

El modelo cubano aseguró que Melissa era una persona celosa y que nunca estuvo de acuerdo con sus proyectos personales, sin embargo, aseguró que solo tenía palabras de amor para ella y le deseaba lo mejor.

Por el lado de Melissa Gate, en sus declaraciones, expresó que habían pasado muchas cosas en la relación que no se tenía que aguantar y pidió en ese entonces respeto para ambos en su decisión.

He decidido ponerle fin a nuestra relación, hay muchas cosas que no me aguanto y no me tengo por qué aguantar, creo que para ese tipo de shows es mejor estar solo.