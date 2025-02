La presentadora Carla Giraldo se destaca por su carisma, espontaneidad y humor, algo que demuestra noche tras noche en las galas en vivo de La casa de los famosos Colombia 2025 junto a Marcelo Cezán.

Aunque Carla Giraldo a diario contagía a los televidentes y a los participantes de La casa de los famosos Colombia con su frescura, seguridad y divertida personalidad, también tiene un corazón noble.

Esto quedó demostrado en el capítulo del 13 de febrero de La casa de los famosos Colombia cuando en plena gala en vivo la presentadora se vio conmocionada por el encuentro entre Mauricio Figueroa y su primo.

Carla Giraldo al momento de hablar con el primo de Mauricio Figueroa se mostró emocionada y conmovida por la reacción del actor al ver a su familiar.

Tanta fue la emotividad de Carla Giraldo que al momento de hablar se le cortó la voz, y sus ojos se llenaron de lágrimas.

Se me quiebra la voz porque he hablado con él, he hecho su línea de vida y sé lo importante que es que estés aquí dándole ese ánimo.