El lunes 2 de junio, La casa de los famosos All Star llegó a su fin y los seguidores del programa en vivo se llevaron una gran sorpresa al conocer al gran ganador, pues durante el reality se vivieron intensos momentos, entre esos la eliminación de Manelyk González, quien se perfilaba como una de las finalistas.

¿Quién ganó La casa de los famosos All Star?

Ocupando el primer lugar de las votaciones, Carlos 'Caramelo' Cruz se convirtió en el ganador de La casa de los famosos All Star, la quinta temporada del reality de la televisión de habla hispana en Estados Unidos.

En esta temporada, cinco finalistas compitieron por $200.000 mil dólares, entre ellos está Luca Onestini, quien ocupó el segundo lugar ganando $100.000 mil dólares y el tercer puesto quedó el Rey Grupero, llevándose con él $50.000 mil dólares, mientras que la colombiana Rosa Caiafa, obtuvo el cuarto lugar y, por último, el menos votado fue Paulo Quevedo.

¿Quién es Caramelo, ganador de La casa de los famosos All Star?

Carlos Antonio Cruz, conocido como Caramelo es de República Dominicana y se hizo reconocido a través de las redes sociales cuando era repartidor en Manhattan, Nueva York. Su estilo auténtico, genuino y su forma de contar su vida lo hizo ganar seguidores y reconocimiento, pero sin duda, su participación en La casa de los famosos All Star lo hizo el merecedor no solo del premio mayor, sino del cariño de las personas, quienes lo llevaron a ser el ganador de esta temporada.

¿Caramelo y Manelyk tuvieron un romance de La casa de los famosos All Star?

El paso de Caramelo en La casa de los famosos All Star lo hizo ganarse el reconocimiento y el apoyo de los televidentes, quienes estaban muy pendientes de él y su romance fugaz con Manelyk, sin embargo, esta relación no trascendió por varios motivos y según la reina de los realities, quiso parar su cercanía para no dañar el juego.

Caramelo fue uno de los integrantes del cuarto agua y estuvo muy cercano a Niurka y Rey Grupero, sin embargo, su amistad con la cubana se dañó cuando ella nominó a Manelyk y aunque Niurka insistió en que la disculpara, él no pudo reparar su amistad.