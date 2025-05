Camilo Trujillo fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. El actor salió en la semana número 17 del reality de convivencia, razón por la que no alcanzó a entrar al Top 6, aunque sí estuvo en la recta final.

Tras ser eliminado, Camilo inició la gira de medios en la que dio detalles de su experiencia en La casa de los famosos Colombia 2025, al igual que de temas de índole personal, como, por ejemplo, su vida sentimental o amorosa.

Resulta que en Mañana Express un seguidor le hizo una pregunta a Camilo Trujillo respecto a una aparente pareja que tendría en Nueva York, mientras él estuvo en el reality del Canal RCN.

"Me contaron que tú tienes pareja en Nueva York, ¿eso es cierto?", fue la interrogante para Camilo Trujillo.

Inclusive, en la pregunta se atrevieron a escribir que esa aparente pareja sería un hombre, razón por la que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia contó su verdad.

"No, eso es falso también. No, en Nueva York tengo muchas amistades y realmente me quieren, tengo familia, entonces nada. Si a la gente le gusta hablar, que hable", precisó Camilo Trujillo de manera directa.