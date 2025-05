El capítulo 106 de La casa de los famosos Colombia estuvo cargado de tensión por el brunch, el posicionamiento y la eliminación de Karina García de la competencia.

Karina García y Melissa Gate tuvieron un fuerte cruce en el posicionamiento del 11 de mayo en La casa de los famosos Colombia en el que se sacaron varios 'trapitos al sol'.

Melissa Gate tomó la decisión de posicionársele a Karina García sin mirarla de frente como lo indica la dinámica y prefirió hablarle a una de las cámaras.

Sin embargo, tras su enfrentamiento en el posicionamiento pasó un curioso momento en el que Melissa Gate le expresó a Karina que la estaba pisando

Karina García al ver que estaba pisando el vestido de Melissa Gate no dudó en responderle de manera irónica: "Perdón querida".

Durante el posicionamiento en el capítulo 106 de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate le dejó claro a Melissa Gate que no se la 'aguantaba' más en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate le expresó que no le perdonaba que hubiese hablado mal de ella con otros participantes y que se 'victimizara'. Además, la cuestionó por un consejo que su hija le dio cuando la visitó en un congelado.

Karina García no se quedó callada con lo que Melissa Gate le dijo en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia y le aseguró que sus palabras no la definían a ella como persona.

Tus palabras no me llegan y no me definen como persona. Si hice lo que hice no me arrepiento y no menciones a mis hijos.