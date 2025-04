En la noche de este 7 de abril, en plena gala de eliminación, los participantes de La casa de los famosos All Stars quedaron sorprendidos luego de que La Jefa le ordenara a Caramelo empacar las maletas de Manelyk González, quien inesperadamente tuvo que dirigirse a la sala de eliminación.

La modelo mexicana, de 36 años, se mostró confundida desde el primer momento, ya que no había sido nominada ni había motivos aparentes para su salida del reality.

"Para empezar no sé qué hago aquí… la quiero tomar con pitillo y suavena", expresó Manelyk con desconcierto.

¿Qué respondió Javier Poza cuando Manelyk cuestionó su salida?

Ante las dudas de Manelyk, el conductor Javier Poza fue directo y contundente: “Estás aquí en la sala de eliminación, espero que esto te diga algo… Estás en la sala donde la gente sale, se va”.

Frente a esto, Manelyk no dudó en pedir ayuda a sus “pajaritas” (así llama cariñosamente a sus seguidores) para que votaran por ella. Vale recordar que, tanto en La casa de los famosos All Stars como en la versión colombiana, es el público quien decide con sus votos quién permanece en competencia.

¿Qué dijo Manelyk al saber que Caramelo preparaba su maleta?

Luego de unos minutos de tensión, Manelyk insistió en su desconcierto: “No tengo idea de qué hago aquí. No sé por qué, no quiero decir nada sin saber. No entiendo nada. Estoy enojada”.

En medio de esta incertidumbre, Poza añadió con misterio: “Caramelo está armando tu maleta. No sé si sea bueno o malo, pero es cierto”.

¿Cómo reaccionó Manelyk a su salida de La casa de los famosos All Stars?

Tras cerrar las votaciones, Javier anunció que “Las dos personas que salen de la casa son Alejandra y Manelyk”. Claramente esto generó desconcierto, en los habitantes de All Stars pues no esperaban que dos habitantes del cuarto agua salieran esta noche.

Luego, en la sala de eliminación, el presentador le dijo a Manelyk que se iba de intercambio para Colombia y ella abrazó fuertemente a su compañera Alejandra, quien fue la novena eliminada de este reality.

La producción sacó a Manelyk vendada y con audífonos, para que ella no puediera ver ni escuchar nada del exterior. Subió a una camioneta y seguramente irá directo al aeropuerto para viajar a Colombia.

¿Cuándo llegará Melissa Gate a La casa de los famosos All Stars?

Lo que aún desconoce Manelyk González es que Melissa Gate, participante actual de La casa de los famosos Colombia, ingresará próximamente a la edición All Stars en su lugar. Por su parte, Manelyk viajará a Colombia para vivir una nueva experiencia en la versión colombiana del reality.

"Me dijeron que lo mejor es que está mujer nos tome confesados", dijo el presentador al hablar del ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos All Stars que se dará este martes 8 de abril.

En redes, los internautas están emocionados por lo que pueda pasar con este intercambio. No te pierdas ningún detalle de La casa de los famosos Colombia y sigue el 24/7 en la App del Canal RCN.