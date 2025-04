Feid habría confirmado el embarazo de Karol G | VIDEO

Desde hace varios meses, la noticia de que la cantante urbana Karol G y el artista Feid estarían esperando a su primer hijo ha circulado en internet. Ahora, tras múltiples rumores, el paparazzi español Jordi Martin abordó directamente a uno de los implicados en busca de una respuesta que confirmara o desmintiera el embarazo. Sin embargo, lejos de acabar con las especulaciones, la respuesta de Feid terminó avivándolas aún más.

Jordi Martin, reconocido paparazzi español, no dudó en aprovechar que se encontraba cerca de Feid para preguntarle directamente sobre los rumores de embarazo de Karol G, con quien el artista sostiene actualmente una relación. Aunque los miembros de seguridad intentaron mantenerlo alejado, Feid se acercó al micrófono del reportero y le respondió.

"¡Bombazo! Feid no me desmiente que Karol G está embarazada. He estado esta tarde con Feid, le lancé la pregunta sobre si Karol G está embarazada y ojo a lo que me dice", comentó Martin antes de mostrar el video del momento.