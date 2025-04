Así lucía Melissa Gate en su faceta como modelo

En una nueva dinámica de La casa de los famosos Colombia los participantes tuvieron que hablar sobre sus profesiones y cómo esta faceta cambió sus vidas. Una de las que más llamó la atención fue la de Melissa Gate, quien durante años se desempeñó como anti-modelo, un estilo poco conocido en el mundo del modelaje.

¿Qué es un anti-modelo? Profesión a la que se dedica Melissa Gate

Según comentó la joven influenciadora, una de las razones por las que inició en el mundo del modelaje se debía a la cantidad de tiempo libre que tenía en aquel entonces y que no sabía en qué invertir. Allí fue cuando decidió incorporarse en el mundo del modelaje y desempeñarse como anti-modelo, un estilo caracterizado por personas que rompen los estándares de belleza tal y como lo hizo la influenciadora con su look rapado y lleno de tatuajes.

"Me creía top model y hacía unas producciones muy llamativas que a mi mamá no le gustaban. Ya llevaba modelando varios añitos atrás, me reconocían por la cabeza rapada o lo que en el mundo del modelaje conocen como anti-modelos. En esa época era de las poquitas que andaba con la cabeza rapada y toda tatuada, o sea, no había nadie como yo”.

¿Por qué razón Melissa Gate se rapó la cabeza en La casa de los famosos?

En medio de su intervención frente a los famosos, Melissa Gate recibió una pregunta realizada por La Liendra, quien mostró curiosidad por saber el por qué se había rapado la cabeza en aquel entonces. Ante la interrogante Melissa contestó que había sido a raíz de un colapso mental por todo lo que había sucedido con su hijo.

Melissa Gate recibió la visita de su hijo en La casa de los famosos. (Foto SuperLike).

“Ese fue el colapso mental, yo le llamo el Britneyzaso. En esa época ya se había ido mi hijo a vivir con el papá a Estados Unidos y yo tenía demasiado tiempo libre, y no sabía qué hacer con él, entonces lo invertí en modelaje y en crear un look; ahí fue cuando empecé con el tema de Melissa Gate”