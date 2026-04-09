Ysa C y Yexel presentan ‘BCN’, su nueva colaboración musical

La cantante colombiana Ysa C presenta una nueva etapa en su carrera con el estreno de “BCN”, sencillo en el que une fuerzas con el artista cubano Yexel.

La canción se construye sobre una base de afrobeats y toma como referencia la esencia de Barcelona para desarrollar una propuesta que conecta con las tendencias actuales de la música latina.

Más allá del nombre, que remite al código aeroportuario de la ciudad española, el tema busca transmitir una idea más amplia relacionada con experiencias, emociones y la influencia de entornos culturales diversos en la música.

¿Qué elementos destacan en “BCN” de Ysa C y Yexel?

En “BCN”, Ysa C mantiene un estilo interpretativo sencillo y directo, enfocado en la emoción y la cercanía con el oyente. Su voz se adapta a una producción moderna que prioriza el ritmo y la fluidez, sin recargar el sonido.

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El aporte de Yexel introduce un contraste que fortalece la canción. Su participación amplía el alcance del tema y aporta una energía distinta que complementa la propuesta principal. El artista cubano llega a este lanzamiento en un momento de crecimiento, tras consolidar presencia en la industria con colaboraciones relevantes.

¿Qué significa “BCN” en la evolución de Ysa C?

Este lanzamiento se da en un contexto de crecimiento para Ysa C, quien ha venido ganando reconocimiento dentro de la industria musical. Recientemente, la artista obtuvo su primera nominación a Premio Lo Nuestro 2026, lo que marca un avance importante en su proyección.

Además, ha participado en proyectos colaborativos que reúnen a distintas voces femeninas del género urbano, lo que refuerza su presencia en una escena cada vez más diversa. Estas experiencias han contribuido a consolidar su identidad artística.

Con “BCN”, Ysa C continúa explorando una mezcla de sonidos que incluye afrobeats, urbano y referencias a ritmos del Pacífico colombiano. Esta combinación le permite diferenciarse y adaptarse a un mercado en constante cambio.

El sencillo junto a Yexel confirma su interés por expandir su propuesta musical y fortalecer su alcance internacional, en una etapa donde la colaboración y la fusión de estilos marcan el rumbo de la industria.