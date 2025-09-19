Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yeison Jiménez conquista Latinoamérica con “Se Acabó” y marca un hito radial

Yeison Jiménez logra el #1 en radios de ocho países y se proyecta como referente del regional colombiano en el continente.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Yeison Jiménez
Yeison Jiménez. Foto AFP

El nombre de Yeison Jiménez vuelve a ocupar titulares. Con “Se Acabó”, su más reciente sencillo, el intérprete colombiano se convierte en el primer exponente del género regional de su país en alcanzar el primer lugar de las listas radiales en ocho naciones de manera simultánea.

¿Cómo logra Yeison Jiménez el #1 en radios de Latinoamérica con “Se Acabó”?

El impacto de “Se Acabó” ha sido contundente. La canción llegó al número uno en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, consolidando a Jiménez como un artista que trasciende fronteras.

Ningún otro representante del regional colombiano había alcanzado una proyección tan amplia y consistente en el mercado latino. El tema, cargado de sentimiento y autenticidad, ha logrado una conexión inmediata con el público.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez hace historia en El Campín. Foto AFP

La letra refleja emociones universales y su interpretación transmite una intensidad que ha encontrado eco en distintas culturas. La simultaneidad del éxito en ocho países lo convierte en un hito histórico para el género.

¿Qué representa “Pedazos” para Yeison Jiménez y Natalia Jiménez?

De manera paralela al éxito de “Se Acabó”, el artista colombiano celebra la acogida de “Pedazos”, una colaboración con la española Natalia Jiménez. El tema ya forma parte del Top 5 de la radio pop en México y suma millones de visualizaciones en plataformas digitales a pocos días de su estreno.

La alianza combina la fuerza interpretativa de dos voces que provienen de mundos distintos, pero que encuentran un punto común en la intensidad emocional de la canción. La propuesta ha despertado gran interés en México, país que se convierte en un mercado clave para la expansión internacional de Yeison.

Luego de estos triunfos, el intérprete se alista para llevar su música a nuevos escenarios con el Yeison Jiménez World Tour. La gira contempla fechas en Estados Unidos, Canadá y Europa, con paradas en ciudades como Orlando, Chicago, Nueva York, Toronto, Barcelona y Milán.

Becas de Yeison Jiménez: Descubre los pasos para acceder a tu educación superior
(Foto Eva Marie Uzcategui / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Tía de Shakira emocionó a fans al mostrar foto inédita de la artista en su infancia barranquillera.

Brett James, compositor ganador del Grammy, fallece en un accidente aéreo Talento internacional

Fallece compositor de Taylor Swift y Bon Jovi en un accidente aéreo a los 57 años

Brett James, compositor estadounidense ganador del Grammy, murió en un accidente aéreo junto a su esposa e hijastra.

Las emotivas fotografías de Shakira tras finalizar su tour por México Shakira

Shakira cerró su gira por México y emocionó a fans con video llorando: “Los llevo en mi corazón”

Shakira cerró su gira en México con 12 conciertos históricos y compartió fotos que conmovieron a sus fans.

Lo más superlike

Foto despierta rumor de reconciliación entre Aida Victoria y WestCol Aída Victoria Merlano

Filtran supuesta foto reciente de Aida Victoria Merlano junto a su ex WestCol

En redes sociales está circulando una supuesta foto reciente de Aida Victoria Merlano junto a WestCol y esto genera rumores de una reconciliación.

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana de Bardo de Iñárritu, a los 38 años Talento internacional

Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?