Silvestre Dangond lanza “Ganas De Tenerla” con la participación especial de una estrella del fútbol

Silvestre Dangond presenta una canción que une música y fútbol en un lanzamiento audiovisual.

Daniela Morales
¿Qué se sabe de la salud de Silvestre Dangond?
Silvestre Dangond (Foto de AFP)

El cantante colombiano Silvestre Dangond lanzó oficialmente su nueva canción “Ganas De Tenerla”, una propuesta musical que combina elementos del vallenato con una producción moderna y una narrativa audiovisual ligada al fútbol.

El estreno llega acompañado de un video oficial que refuerza el mensaje de identidad, unión y celebración colectiva, valores que han estado presentes tanto en la música como en el deporte a lo largo de la historia cultural del país.

El lanzamiento reúne dos expresiones ampliamente reconocidas por el público colombiano: la música popular y el fútbol. La participación especial en el video corresponde a Luis Díaz, figura destacada del fútbol colombiano y uno de los jugadores más reconocidos a nivel internacional.

Luis Díaz y Geraldine Ponce se casaron en la Parroquia Inmaculada Concepción de Barranquilla
Luis Díaz. Foto AFP

Desde esta conexión, el proyecto busca llegar a audiencias diversas, dentro y fuera del país, con una propuesta que mantiene la esencia del género, pero se adapta a los códigos actuales del mercado musical.

¿Qué propone “Ganas De Tenerla” de Silvestre Dangond desde lo musical?

La canción fue escrita por Silvestre Dangond junto a Andrés Castro y Juan Daniel Shool. La producción estuvo a cargo de Dangond y Castro, y se desarrolló en Miami, donde se trabajó un sonido que combina raíces del vallenato con una estética contemporánea orientada al público global.

El lanzamiento fue anticipado en redes sociales, especialmente en TikTok, donde fragmentos del tema y del baile comenzaron a circular antes del estreno oficial. Esta estrategia generó una rápida respuesta del público y posicionó el audio como tendencia, impulsando la expectativa entre seguidores de la música y del fútbol.

¿Cuál es la historia del video de “Ganas De Tenerla”?

El video oficial desarrolla una narrativa centrada en un joven que sueña con convertirse en futbolista profesional. A lo largo del clip, se muestran distintas etapas del camino que representa este deporte: el inicio del sueño, el esfuerzo constante y la emoción del logro.

Silvestre Dangond
Silvestre Dangond Foto AFP: David Becker

La producción recorre espacios urbanos decorados con banderas de diferentes países, resaltando el carácter universal del fútbol y su capacidad de conectar personas sin importar el origen.

La historia avanza hasta una escena clave en la que una figura reconocida del fútbol internacional se integra a la celebración, reforzando el vínculo entre música y deporte.

