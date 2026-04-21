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Silvestre Dangond celebra al Binomio de Oro en el Festival Vallenato 2026

El cantante vallenato prepara un homenaje único al Binomio de Oro en su regreso al Festival Vallenato.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Qué se sabe de la salud de Silvestre Dangond?
Silvestre Dangond (Foto de AFP)

Silvestre Dangond, uno de los artistas más emblemáticos de la música vallenata, ha confirmado su participación en el Festival Vallenato 2026 con una presentación muy especial.

El evento tendrá lugar los días 30 de abril y 1 de mayo en Valledupar, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo lleno de emoción y música que ha marcado generaciones.

¿Por qué Silvestre Dangond le hará un homenaje al Binomio de Oro?

El Binomio de Oro es una de las agrupaciones más icónicas del vallenato, y su influencia ha sido fundamental para artistas como Silvestre Dangond. En varias entrevistas, el cantante ha destacado que el Binomio de Oro es una de sus principales fuentes de inspiración, y que su música ha sido esencial en su carrera.

Para Dangond, el grupo representa una escuela de vallenato, una base sobre la cual muchos artistas, incluidos él mismo, han construido su trayectoria.

Silvestre Dangond ha preparado un espectáculo que promete ser único en su tipo. ¡EL BAILE NO TERMINA! no será solo una presentación convencional, sino una fusión de tradición y modernidad. E

l concierto combinará los grandes éxitos del Binomio de Oro con las canciones más representativas de la carrera de Dangond, quien estará acompañado de su fiel compañero Juancho De La Espriella.

¡El baile no termina! no es solo un nombre, sino una filosofía que busca transmitir al público la idea de que el vallenato nunca dejará de sonar, que siempre estará presente en cada rincón del país y en cada fiesta que lo celebre.

¿Qué significa este regreso para Silvestre Dangond y el vallenato?

El regreso de Silvestre Dangond al Festival Vallenato llega en un momento muy especial de su carrera. Con su gira El Último Baile Tour en pleno auge, Dangond ha llevado su música más allá de las fronteras de Colombia, consolidándose como uno de los artistas latinos más importantes del momento.

Su regreso al festival vallenato, en el cual ha participado en varias ediciones anteriores, es una reafirmación de su amor y compromiso con el género.

Silvestre Dangond
Silvestre Dangond Foto AFP: David Becker

Con ¡EL BAILE NO TERMINA!, Silvestre Dangond no solo rinde homenaje al Binomio de Oro, sino que también demuestra que el vallenato sigue evolucionando y que siempre estará presente en el corazón de los colombianos.

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