Sergio Vargas pondrá a bailar a Bogotá el 4 de octubre, conoce los detalles

El merengue volverá a sonar con fuerza en la capital colombiana. Sergio Vargas, reconocido internacionalmente como uno de los grandes representantes del género, regresa a Bogotá para un espectáculo que se realizará el próximo 4 de octubre en Chamorro City Hall.

La cita, programada desde las 7:00 p. m., promete ser una fiesta de música, baile y recuerdos para quienes han seguido su trayectoria.

¿Qué incluye la noche de merengue con Sergio Vargas en Bogotá?

El concierto está diseñado como una experiencia integral para el público. Habrá palcos, zonas generales tipo concierto y un área gastronómica que complementará la jornada musical. La organización busca que los asistentes disfruten de un ambiente cómodo y festivo, con todos los detalles cuidados para una noche especial.

Artículos relacionados Talento nacional Don Tetto regresa al Movistar Arena con el espectáculo ‘Histórico 2.0’

El repertorio será uno de los principales atractivos. El artista dominicano interpretará algunos de sus temas más recordados como La Ventanita, Ni tú ni yo, Vete y dile y La quiero a morir. Estas canciones forman parte de la memoria musical de varias generaciones y han mantenido vigente su nombre en la escena latina.

Sergio Vargas pondrá a bailar a Bogotá el 4 de octubre. Foto AFP

Más que un simple espectáculo, el evento está planteado como una celebración cultural, en la que la capital colombiana se vestirá de Caribe y abrirá espacio a un género que ha trascendido fronteras.

Artículos relacionados Talento nacional Doctor Krápula anuncia concierto por los 20 años de 'La Fuerza del Amor'

¿Quién es Sergio Vargas, figura central del merengue?

Sergio Vargas nació en Villa Altagracia, República Dominicana, en 1960. Inició su carrera artística en los años ochenta. Posteriormente, se integró a la agrupación Los Hijos del Rey, donde consolidó su talento antes de dar el salto como solista.

Con más de cuarenta años de trayectoria, ha publicado múltiples producciones musicales. Desde su clásico La quiero a morir en 1986 hasta su más reciente trabajo, El ayer es hoy, presentado en 2023, Vargas ha demostrado una capacidad constante de adaptación y renovación en la industria.

El evento representa una oportunidad única para los seguidores de la música tropical. Será un reencuentro con un artista que ha acompañado a varias generaciones y que se mantiene vigente gracias a su versatilidad y conexión con el público.

La noche del 4 de octubre promete ser un espacio donde se unan la nostalgia, el baile y la energía de un artista que ha dejado huella en la historia del merengue.