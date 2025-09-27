Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sergio Vargas pondrá a bailar a Bogotá el 4 de octubre, conoce los detalles

La noche de merengue con Sergio Vargas en Bogotá tendrá lugar en Chamorro City Hall, con éxitos y una experiencia completa para el público.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Sergio Vargas, detalles de su concierto en Bogotá
La noche de merengue con Sergio Vargas en Bogotá. Imagen de AFP

El merengue volverá a sonar con fuerza en la capital colombiana. Sergio Vargas, reconocido internacionalmente como uno de los grandes representantes del género, regresa a Bogotá para un espectáculo que se realizará el próximo 4 de octubre en Chamorro City Hall.

La cita, programada desde las 7:00 p. m., promete ser una fiesta de música, baile y recuerdos para quienes han seguido su trayectoria.

¿Qué incluye la noche de merengue con Sergio Vargas en Bogotá?

El concierto está diseñado como una experiencia integral para el público. Habrá palcos, zonas generales tipo concierto y un área gastronómica que complementará la jornada musical. La organización busca que los asistentes disfruten de un ambiente cómodo y festivo, con todos los detalles cuidados para una noche especial.

Artículos relacionados

El repertorio será uno de los principales atractivos. El artista dominicano interpretará algunos de sus temas más recordados como La Ventanita, Ni tú ni yo, Vete y dile y La quiero a morir. Estas canciones forman parte de la memoria musical de varias generaciones y han mantenido vigente su nombre en la escena latina.

Sergio Vargas pondrá a bailar a Bogotá el 4 de octubre
Sergio Vargas pondrá a bailar a Bogotá el 4 de octubre. Foto AFP

Más que un simple espectáculo, el evento está planteado como una celebración cultural, en la que la capital colombiana se vestirá de Caribe y abrirá espacio a un género que ha trascendido fronteras.

Artículos relacionados

¿Quién es Sergio Vargas, figura central del merengue?

Sergio Vargas nació en Villa Altagracia, República Dominicana, en 1960. Inició su carrera artística en los años ochenta. Posteriormente, se integró a la agrupación Los Hijos del Rey, donde consolidó su talento antes de dar el salto como solista.

Con más de cuarenta años de trayectoria, ha publicado múltiples producciones musicales. Desde su clásico La quiero a morir en 1986 hasta su más reciente trabajo, El ayer es hoy, presentado en 2023, Vargas ha demostrado una capacidad constante de adaptación y renovación en la industria.

El evento representa una oportunidad única para los seguidores de la música tropical. Será un reencuentro con un artista que ha acompañado a varias generaciones y que se mantiene vigente gracias a su versatilidad y conexión con el público.

La noche del 4 de octubre promete ser un espacio donde se unan la nostalgia, el baile y la energía de un artista que ha dejado huella en la historia del merengue.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Paola Jara sobre su hija Paola Jara

Paola Jara reveló tierno video sobre lo que sueña hacer con su hija

La artista Paola Jara mostró lo que quiere hacer con su hija Emilia cuando nazca.

Jhonny Rivera mostró su felicidad por cantar en una de las cárceles de Medellín. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió muchos elogios al cantar en una cárcel: así lo recibieron

Jhonny Rivera cantó en una cárcel de Medellín y las reacciones de las reclusas al verlo en vivo llamaron mucho la atención.

Bad Bunny

Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Bad Bunny sorprendió al admitir que el diseño de sonrisa fue el peor error de su vida y aconsejó no repetirlo.

Lo más superlike

B-King Talento internacional

Los negocios que rodean a Angie Miller, vinculada a la muerte del cantante B-King

Angie Miller, quien está siendo investigada por la muerte de B-King y Regio Clown, cuenta con significativos ingresos.

Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

IA reveló las 16 candidatas que pasarían a la gran final de Miss Universe Colombia, el reality

Joven de 17 años en Estados Unidos fallece por reto viral de TikTok y otra víctima queda con daños permanentes. Viral

Muere joven de 17 años mientras participaba en un reto de TikTok

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!