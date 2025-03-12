Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebaxxss, Angélica López y Rafatrujillo presentan sus nuevos proyectos musicales

Sebaxxss, Angélica López y Rafatrujillo presentan sus nuevos proyectos musicales en un cierre de año marcado por estrenos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

La industria musical latinoamericana cierra el año con lanzamientos que reflejan búsquedas distintas, pero conectadas por la necesidad de evolución.

Tres artistas, cada uno desde un territorio sonoro propio, dan a conocer nuevas propuestas que amplían sus trayectorias.

¿Qué plantea el debut como productor de Sebaxxss?

Sebaxxss, DJ colombiano nacido en Medellín y radicado en Miami, inicia una nueva etapa con su primer lanzamiento como productor.

Conocido por acompañar a Feid desde 2019 como DJ oficial, ha recorrido escenarios globales y desarrollado una lectura precisa del comportamiento del público nocturno. Esa experiencia se refleja en “Mujeres”, sencillo creado junto al artista paisa Jhay P.

El tema representa un acercamiento más íntimo a la producción musical. La propuesta busca transmitir la sensibilidad que ha acumulado tras años trabajando en discotecas, festivales y eventos dentro y fuera del país. Para el DJ, el objetivo no es solo construir un ritmo, sino expresar emociones asociadas al ambiente nocturno.

“Mujeres” también es un vínculo con sus raíces. El sonido recoge elementos propios de Medellín y abre el camino hacia su proyecto debut como productor, previsto para 2026, que reunirá voces emergentes de distintos países latinoamericanos.

Su trayectoria reciente, incluyendo presentaciones en Europa y Medio Oriente, respalda este giro artístico.

¿Cómo renueva Angélica López un clásico de Édith Piaf?

Angélica López, cantante y compositora cartagenera radicada en Londres, presenta “No Me Arrepiento”, una reinterpretación del clásico francés “Non, Je Ne Regrette Rien”. La artista retoma la fuerza emocional de la versión original e incorpora un arreglo tropical a cargo de Boris Caicedo, su director artístico.

El lanzamiento combina elementos de salsa y sonoridades caribeñas con la esencia del tema que inmortalizó Édith Piaf en 1960. López, reconocida por su capacidad para fusionar raíces afrocolombianas con sonidos contemporáneos, adapta la pieza sin perder su carácter emotivo y su potencia interpretativa.

Con una trayectoria internacional que incluye giras en Europa, Asia y África, y premios como los LUKAS Awards en Reino Unido, López continúa ampliando su presencia global.

¿Qué propone el álbum debut de rafatrujillo?

El cantautor y productor colombiano rafatrujillo lanza “Ya no es mi canción, y otras películas”, su primer álbum de estudio.

El proyecto reúne ocho canciones concebidas como escenas independientes, influenciadas por su formación en Cine y Televisión. La obra combina indie pop-rock, folk y elementos del flamenco.

El focus track, “Ya no es mi canción, Pt.1”, aborda la despedida tras una ruptura. El tema forma parte de un relato dividido en dos momentos: el primero centrado en la herida emocional y el segundo en el proceso de reconstrucción.

Aunque suene personal, la intención del artista es representar distintas despedidas y cambios que forman parte de la vida.

El álbum también refuerza su interés por temas de bienestar emocional. rafatrujillo ha llevado su música a clínicas de salud mental y estaciones de bomberos como parte de iniciativas recientes.

