Sebastián Yatra une voces estelares, Annasofia debuta y Vanesa Martín emociona con Camilo

¿ Qué propone Sebastián Yatra con “Canción para Regresar”?

El cantante colombiano continúa explorando colaboraciones internacionales con Canción para Regresar, un sencillo en el que confluyen la voz de Belinda, la energía de Gente de Zona y la frescura de Lucho RK. El tema combina ritmos urbanos con elementos melódicos que evocan recuerdos y momentos compartidos.

La canción surgió en Ibiza y fue anticipada en redes sociales por los propios artistas, lo que generó gran expectativa antes de su estreno. Con este lanzamiento, Yatra refuerza su capacidad para conectar estilos diversos en una propuesta que busca posicionarse en los listados de plataformas digitales y en presentaciones en vivo.

Foto AFP /Jorge Guerrero

¿Cómo se presenta Annasofia con su EP debut “Primer Intento”?

La artista y productora colombiana Annasofia eligió titular su primer trabajo discográfico como Primer Intento, un nombre que refleja autenticidad y transparencia. El proyecto reúne sencillos que ya había compartido a lo largo del año, como Humo, Solita, 222 y Lo Dejo Fluir, ahora integrados en un mismo relato musical.

El EP fue presentado en un showcase en Miami ante familiares, amigos y profesionales de la industria, donde Annasofia subrayó que este trabajo es una carta de presentación que la muestra tal cual es: vulnerable, imperfecta y en constante aprendizaje. La nominación al Latin GRAMMY como Mejor Nuevo Artista refuerza su posición como una de las voces emergentes más destacadas del momento.

¿Por qué destaca el dueto entre Vanesa Martín y Camilo en “Maldita Mudanza”?

La cantante española Vanesa Martín sorprendió con el lanzamiento de Maldita Mudanza, una colaboración con Camilo que se caracteriza por su sencillez y emotividad. El tema fue compuesto en una jornada creativa compartida y refleja la conexión artística entre ambos.

Con un acompañamiento minimalista y la fuerza vocal de ambos intérpretes, la canción transmite nostalgia y sensibilidad. El estreno llega en la antesala del concierto de Martín en Madrid y de su próxima gira por Latinoamérica, consolidando su vínculo con el público hispano y mostrando cómo las colaboraciones enriquecen su propuesta artística.