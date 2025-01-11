Ryan Castro reveló una gran noticia, tras un evento de Halloween inolvidable

El 31 de octubre no fue simplemente una noche de disfraces. Fue una puesta en escena donde la música urbana, el color y la emoción se fusionaron para construir un espectáculo único.

Ryan Castro convirtió el escenario del Coliseo MedPlus en un recorrido sonoro que evocó playas caribeñas, luces cálidas y ritmos que hicieron vibrar a más de 20.000 personas.

¿Cómo fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá?

El concierto inició con un recorrido por algunos de los éxitos que lo han posicionado como una de las voces más reconocidas del género urbano. Temas como Sanka, Mil vidas, Rebecca y Bombastik emocionaron al público, que no dejó de cantar ni un solo coro.

Ryan Castro | AFP / Mireya Acierto

Durante tres horas, el artista mantuvo un ritmo constante, mezclando música, interacción con los asistentes y una puesta escénica marcada por visuales tropicales y efectos especiales.

Además de su repertorio habitual, el espectáculo contó con invitados que reforzaron el carácter especial de la noche. Nicky Jam, Jory Boy, Rayo & Toby, Maisak, Hamilton y DFZM se sumaron al escenario, convirtiendo el concierto en una reunión de figuras del género urbano.



La escenografía, diseñada con una visión tropical y urbana, reforzó la narrativa del artista: un viaje fuera de lo cotidiano, con reminiscencias a islas del Caribe, sonidos callejeros y referencias visuales al barrio que lo vio crecer.

¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro en Medellín?

En medio del eco de lo que fue una de sus presentaciones más comentadas del año, comenzaron a aparecer señales que levantaron las sospechas de sus seguidores.

No hubo anuncio sobre el escenario ni muchos detalles durante el concierto; la noticia llegó de forma más silenciosa, casi como un guiño callejero: varias vallas publicitarias amanecieron en puntos estratégicos de Medellín con un mensaje que desató rumores inmediatos.

“Medellín, háblame… El Tío vuelve a casa”, se leía en letras grandes junto a una imagen del artista.

Ryan Castro | Foto: Theo Wargo | Getty Images via AFP

Las calles se convirtieron en el nuevo escenario donde se sembró la expectativa. Las fotografías de estas vallas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, acompañadas de preguntas, teorías y emoción colectiva.

Sin embargo, el anuncio no llegó solo, también hay una fecha que indica que el cantante estará en su tierra el próximo 25 de abril de 2025. Ese día, Medellín volverá a bailar y a cantar con su música, pues 'El Cantante del Ghetto' promete ofrecer un espectáculo pensado para su gente, con el ritmo, la energía y el sabor que lo caracterizan.