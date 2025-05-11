Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rosalía vuelve con “LUX”, mientras Santana, Soley, Nanpa y Nathy Peluso estrenan nuevas propuestas

Rosalía vuelve con fuerza y, al mismo tiempo, otros artistas presentan producciones que amplían el mapa sonoro actual.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Recientes estrenos musicales que enriquecen la escena artística.
Nuevos temas que llegan a fortalecer la oferta artística del momento. Foto generada por Freepik

¿Qué revela Rosalía con su álbum “LUX”?

Rosalía presenta LUX, su cuarto álbum de estudio, donde fusiona elementos clásicos con una visión moderna y experimental.

La producción fue realizada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y diversas voces invitadas, proponiendo una obra que combina tradición, vanguardia y exploración sonora. El proyecto refleja una etapa más madura en su carrera, alejada de fórmulas comerciales.

Medios especializados destacan la ambición sonora del álbum y su capacidad para vincular música sinfónica, folclore y electrónica sin perder coherencia artística.

Evento de Rosalía en Madrid generó caos en la ciudad
Rosalía. (Foto: AFP)

Rosalía presentó el disco por primera vez en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en Barcelona, en un evento selecto al que asistieron figuras del arte y la música. La obra se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año.

¿Cómo fusionan géneros Santana y Carín León en “Velas”?

Carlos Santana se une a Carín León para presentar Velas, una mezcla de rock, música mexicana y espiritualidad. La canción explora el amor como acto de fe, incorporando guitarras características del músico mexicano-estadounidense junto con la voz potente del cantante sonorense.

La producción corre a cargo de Edgar Barrera y combina percusión latina, influencias de soul y sonidos urbanos. Santana ha descrito este tema como una forma de conectar lo humano con lo espiritual. Carín León, por su parte, destaca que la canción representa la identidad cultural latina desde una mirada contemporánea.

El sencillo forma parte del próximo proyecto de Santana, que incluirá colaboraciones con distintos artistas de la escena actual.

Carín León en Bogotá

¿Qué cuentan Soley y Nanpa Básico en “La luna me dijo”?

Soley y Nanpa Básico presentan La luna me dijo, un tema que se centra en el recuerdo y la nostalgia. La canción muestra una faceta personal de ambos artistas, alejándose de lo comercial para enfocarse en emociones honestas. El videoclip, grabado en Medellín, utiliza una estética clásica para reforzar la narrativa.

La colaboración marca un antes y después para Soley, quien había manifestado su deseo de trabajar con Nanpa desde sus inicios. El resultado es una balada urbana que conecta con quienes viven amores que no terminan del todo.

El tema se posiciona como uno de los lanzamientos más emotivos del género urbano en los últimos meses.

¿Cómo redefine Nathy Peluso la salsa con “Malportada”?

Nathy Peluso presenta Malportada, un EP grabado en Puerto Rico con influencias de la salsa clásica y moderna. La artista argentina, conocida por fusionar hip-hop y ritmos latinos, se adentra por completo en este género, explorando tanto su estética tradicional como su lado más experimental.

El proyecto incluye seis canciones, entre ellas colaboraciones y referencias a figuras icónicas del género. Peluso demuestra conocimiento del estilo y respeto por sus raíces afrocaribeñas, sin dejar de aportar su sello personal.

