Premios Nuestra Tierra 2025: listado completo de nominados

Los Premios Nuestra Tierra 2025 llegan con una nueva edición llena de emoción y talento colombiano. Este evento, que reconoce a los artistas y producciones más destacadas de la música en Colombia.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios Nuestra Tierra 2025?

La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 24 de abril de 2025, en el emblemático Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en Bogotá. Es un evento que reúne a los más grandes exponentes de la música colombiana, en un ambiente lleno de celebraciones y sorpresas.

¿Quiénes son los nominados en las principales categorías de los Premios Nuestra Tierra?

Este año, artistas de renombre como Shakira, Maluma, Blessd, Ryan Castro, y Karol G dominan las categorías principales, destacando especialmente en la categoría Nuestra Tierra Global. Entre los nominados se encuentran:

Mejor Artista Global: Shakira, Feid, Karol G, J Balvin, Maluma

Shakira, Feid, Karol G, J Balvin, Maluma Mejor Canción Global: "Soltera" (Shakira), "Si Antes Te Hubiera Conocido" (Karol G), "Luna" (Feid)

Además, categorías como Mejor Artista Urbano, Mejor Álbum del Año, y Mejor Productor del Año destacan una vez más la diversidad de géneros y talentos que enriquecen la industria musical del país.

¿Cómo votar por los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2025?

Las votaciones están abiertas al público y podrán realizarse hasta el 15 de abril de 2025. Los fans de la música colombiana pueden votar a través del sitio web oficial de los premios, www.premiosnuestratierra.com No pierdas la oportunidad de apoyar a tu artista o canción favorita.

¿Qué categorías se premiarán en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Los Premios Nuestra Tierra abarcan una amplia variedad de géneros musicales, entre los que destacan categorías como:

Música Urbana : incluye premios como Mejor Artista Urbano y Mejor Canción Urbana.

: incluye premios como Mejor Artista Urbano y Mejor Canción Urbana. Música Pop : con categorías para Mejor Artista Pop Femenina y Mejor Artista Pop Masculino.

: con categorías para Mejor Artista Pop Femenina y Mejor Artista Pop Masculino. Música Vallenata : reconociendo a los exponentes más destacados del género con premios como Mejor Artista Vallenato y Mejor Canción Vallenata.

: reconociendo a los exponentes más destacados del género con premios como Mejor Artista Vallenato y Mejor Canción Vallenata. Música Tropical y Salsa: con categorías que premian a lo mejor de la salsa y la cumbia colombiana.

Cada género se celebra por su impacto cultural y la creatividad de los artistas colombianos.

¿Qué artistas y canciones se destacan en los Premios Nuestra Tierra 2025?

Entre los nombres que resuenan con fuerza este año están Blessd, Ryan Castro, Shakira, y Maluma. En el ámbito de la música urbana, Ryan Castro y Blessd compiten en categorías como Mejor Artista Urbano y Mejor Colaboración Urbana.

En la categoría de Mejor Canción también se destaca la colaboración entre Karol G y Maluma, con el tema "Gafas Negras", que ya ha conquistado las listas de éxitos a nivel global.

Los Premios Nuestra Tierra 2025 son una excelente oportunidad para que los colombianos celebren la música que define su cultura y su identidad. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran fiesta musical!

Listado completo de nominados

Categoría: Nuestra Tierra Global

Mejor Artista Global

Shakira

Feid

Karol G

J Balvin

Maluma​

Mejor Canción Global

“Soltera” – Shakira

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

“Luna” – Feid

“Cosas Pendientes” – Maluma

“Mírame” – Blessd​

Categoría: General

Mejor Canción/Composición

“¿Cómo Pasó?” – Manuela Taubert, Juan Morelli, Kevin Aguirre

“Una Vida Pasada” – Juan David Muñoz, Camilo Echeverry

“La Colombiana” – Juliana, Andrés Torres, Mauricio Rengifo

“Ohnana” – Juan David Loaiza, Pedro Juan de la Ossa, Sandy Tabacinic

“Bogotá” – Andrés Cepeda, Andrés Torres, Mauricio Rengifo

“Coqueta” – Feizar Mauricio Orjuela

“Acróstico” – Shakira Mebarak, Kevyn Mauricio Cruz Moreno

“Canto a la Vida” – Juan Fernando Fonseca, Servando Primera, Yasmil Marrufo

“Obvio Bien” – Junior Zamora

“Los Domingos” – Sebastián Obando, Andrés Torres, Mauricio Rengifo​

Mejor Artista Nuestra Tierra

Juliana

Luis Alfonso

Kapo

Andrés Cepeda

Manuel Turizo

Ela Taubert

Heredero

Ryan Castro

Grupo Niche

Blessd​

Mejor Artista Revelación

Kapo

Heredero

Andrey Serrano

Laura Pérez

Ela Conem

Magna

Miguel Bueno

OPA!

Vale Garzón

Mayppel​

Mejor Productor del Año

SOG

Juan Pablo Vega

Ovy On The Drums

Soundbwoy

Legreti

The Prodigiez

Gangsta

Andrés Leal

Yera

Fénix The Producer​

Mejor Álbum del Año

“Arial 12” – Susana Cala

“Las Mujeres Ya No Lloran” – Shakira

“Palacio” – Elsa y ElMar

“Calidosa” – Mike Bahía

“Cuatro” – Camilo

“Si Sabe” – Blessd

“Ta Malo” – Silvestre Dangond

“Tropicalia” – Fonseca

“Joyas del Barrio” – Junior Zamora

“El Cantante del Ghetto” – Ryan Castro​

Categoría: Música Urbana

Mejor Artista Urbano

Blessd

Ryan Castro

Beéle

Kapo

Esteban Rojas

West Blanco

Juan Duque

Nanpa Básico

Junior Zamora

Manuel Turizo​

Mejor Colaboración Urbana

“El Ritmo Que Nos Une” – Ryan Castro x SOG x Selección Colombia

“Hasta Aquí Llegué” – Nanpa Básico x Beéle

“(+57)” – Karol G x Maluma x J Balvin x Feid x Ovy On The Drums x Ryan Castro x Blessd x DFZM

“A Veces a Besos” – Greeicy x Kapo

“OE. Bebé” – Blessd x Maluma

“Soltera” – W Sound x Blessd x Ovy On The Drums

“Mírame” – Blessd x Ovy On The Drums

“Tilin Chilin” – Junior Zamora, J Noa, N. Hardem y Deuxer

“Gafas Negras” – Maluma x J Balvin

“Cuál Es Esa” – Feid x Pirlo​

Mejor Canción Urbana

“Frente al Mar” – Beéle

“Uwaie” – Kapo

“Soltera” – Shakira

"Mi Refe" - Beéle

"A veces a besos" - Greeicy

"Ohnana" - Kapo

"Mírame" - Blessd

"Cosas pendientes" - Maluma

"El ritmo que nos une "- Ryan Castro, SOG, SC

"Deportivo" - Blessd

Categoría: Música POP

Mejor Artista Pop Femenina

Jules

Ela Taubert

Susana Cala

Juliana

Laura Pérez

Greeicy

Elsa y Elmar

Paula Arenas

Laura Maré

Laura Stangl

Mejor Artista Pop Masculino

Andrés Cepeda

Sebastián Yatra

Manuel Medrano

Camilo

Manú

Santiago Cruz

Alejandro Santamaría

Arevalo

Simón Savi

Juan Duque

Mejor Dúo o Grupo Pop

Maca & Gero

Cali y El Dandee

Bacilos

Sin Ánimo de Lucro

Morat

Timo

Las Villa

Monsieur Periné

Piso 21

Alkilados

Mejor Canción Pop

El Café - Andrés Cepeda

¿Cómo Pasó? - Ela Taubert

Luz - Timo

Esa Bachata - Maca & Gero

Cómo, Dónde y Cuándo - Shakira

Daniela - Laura Maré x Manú

Verano en NY - Manuel Medrano

Fresa - Duplat, Manuel Medrano

Por Si No Te Vuelvo a Ver - Morat

Apartamento - Laura Pérez

Categoría Música Popular

Mejor Canción Popular

Coqueta (Remix) - Heredero x Jessi Uribe

Destino Final - Yeison Jiménez

320 - Juliana

Enamorado - Nico Hernández x Jhonny Rivera

Tequila con Cerveza - Luis Alfonso x Blessd

Chismofilia - Luis Alfonso

En Teoría - Paola Jara x Ana del Castillo x Yohann Usuga

Cerrando Ciclos - Jessi Uribe

Ay Carnal - Pipe Bueno x Voz de Mando x Yohan Usuga

El Amor y la Felicidad - Chakal del Sur

Mejor Artista Popular

Charlie Zaa

Paola Jara

Yeison Jiménez

Luis Alfonso

Jessi Uribe

Pipe Bueno

Arelys Henao

Jhonny Rivera

Paola Jara

Franci

Categoría Música Vallenata

Mejor Artista Vallenato

Silvestre Dangond

Ana del Castillo

Mono Zabaleta

Churo Díaz

Diego Daza

Elder Dayán Díaz

Rafa Pérez

La Banda del 5

Peter Manjarrés

Jorge Celedón

Mejor Canción Vallenata

Bandanato es lo que hay - La Banda del 5

Tú o Yo - Silvestre Dangond x Carlos Vives

Canto a la Vida - Fonseca

El Cora me Duele - Karen Lizarazo y Luis Alfonso

El Que No Bebe Se Muere - Peter Manjarrés

El Picantico - Elder Dayán Díaz x Lucas Dangond

Mi Locura - Jorge Celedón

El Fuete - Churo Díaz x Elías Mendoza

Si No Me Fallan el Corazón - Rafa Pérez

La Ex de Mi Amigo - Elder Dayán Díaz x Manuel Turizo

Categoría Tropical Caribe

Mejor Artista Tropical/Salsa/Cumbia

Grupo Niche

Mike Bahía

Fonseca

Checo Acosta

Gusi

Willy García

David Zahan

Aguanilé

Yera

Camilo

Mejor Canción Tropical/Salsa/Cumbia

Un Amor de Verdad - Santiago Cruz x Sergio Vargas

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

La Primera Vez - Juliana x Grupo Niche

Una Vida Pasada - Camilo x Carin León

El Chucu Chucu - Ryan Castro x SOG x Juanes

Amor Cuánto Te Amo - Grupo Galé

Amanecí con Ganas de Ti - Willy García

Amor a Mitad - Mike Bahía

Bachata Red - Yera x Fly

Quiero Que Te Quedes - Aguanilé x Luis Pava

Categoría Folclor

Mejor Artista Folclórico

Amanda Betancourt

Heredero

Katie James

Yaguazo

Los Corraleros de Majagual

Velo de Oza

Lucio Feuillet

La Reforma

Bullerengue y Tonada

Martina Camargo

Mejor Canción Folclórica

Coqueta - Heredero

Wepa Wepa - Los Cumbia Stars, Onda Sabanera

Nelly - Jaison Neutra

La Mamá de Tarzan - Velo de Oza

Suéltala - Sr Pablo, Los Corraleros de Majagual

El Descongelao - Checo Acosta

Te lo Digo en Cumbia - Adriana Lucía

Décimas al Tolima - Katie James

El Chucu Chucu - Ryan Castro x SOG x Juanes

Flow con Altura - La Reforma x Jackson Martínez

Categoría Alternativa Rock Indie

Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie

Aterciopelados

Juan Pablo Vega

Juanes

Duplat

Diamante Eléctrico

OPA!

La Pambelé

NASA Histories

Bomba Estéreo

Las Añez

Mejor Canción Alternativa/Rock/Indie

Agradecida - Aterciopelados

Ahora que Vas a Dejarme Sesión en Vivo - Juan Pablo Vega x Duplat

El Big Bang - Diamante Eléctrico, Silvestre y La Naranja

María - Armenia

Mosaico Pirata - Duplat x Juan Pablo Vega

90-60-90 - Manú

Un Ratito Más - OPA!

Malhablado - Diamante Eléctrico

Asteroides - The Mills

Ver Tus Ojos Mirándome - Volcán

Categoría Dance/Electrónica

Mejor Artista/DJ/Productor Dance-Electrónico

Santiago Navas

Ela Minus

Juanpordios!

Víctor Cárdenas

Miguel Prettel

DJ Agudelo 888

Moska

Argüello

Natalia París

Martin Trevi

Mejor Canción Dance/Electropop

Cielo - Manuel Medrano ft. Neil Rogers

Broken - Ela Minus

Bzrp Music Session Vol. 53 - Tiësto Remix, Shakira, Bizarrap

Cuándo Te Vi - Goyo

Visto - Elsa y ElMar x Álvaro de Luna

Rosa Roja - Víctor Cárdenas x Alticardioking

Guayeteo - Jack Bones x Dimc

Al Son Que Me Toquen Bailo - Ácido Pantera x La 33

San Fernando - Juliana

Cama y Mesa - Moska x David Botero x NCO

Categoría: videos/conciertos

Mejor Video del Año

Cosas Pendientes - Maluma

El Chucu Chucu - Ryan Castro x SOG x Juanes

¿Cómo Pasó? - Ela Taubert

Pedacito de Playa - Fonseca

San Fernando - Juliana

Intensos - Manuel Medrano x Duplat

El Ritmo Que Nos Une - Ryan Castro

Demasiado Pa Mí - Esteban Rojas

Bogotá - Andrés Cepeda

Por Si No Te Vuelvo a Ver - Morat

Mejor Concierto del Año

Mañana Será Bonito Tour - Estadio de Fútbol Bogotá - Karol G

Gira Los Estadios - Estadio de Fútbol Bogotá/Medellín - Morat

Nuestra Vida en Canciones - Estadio de Fútbol Bogotá - Andrés Cepeda

Ferxxopcalipsis - Estadio de Fútbol Medellín, Med Plus Arena Bogotá - Feid

Nuestro Lugar Feliz Tour Gira Nacional - Camilo

Juan es Colombia Tour - Juanes

Blessd - Movistar Arena Bogotá - Blessd

Manuel Medrano en Concierto - Movistar Arena Bogotá

Silvestre Dangond - Estadio El Campín

Yeison Jiménez - Invicto Tour Por Tres Movistar Arena

Homenajes: categorías especiales

Mujer Raíz de Nuestra Tierra

Catalina García

Li Saumet

Ilona

Adriana Lucía

Shakira