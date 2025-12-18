Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Piso 21 y Andrés Cepeda apuestan por el bolero en su nueva canción: ‘Por si mañana no estoy’

Piso 21 y Andrés Cepeda lanzan una canción que prioriza el mensaje romántico y la interpretación vocal.

Piso 21 y Andrés Cepeda apuestan por el bolero
Piso 21 y Andrés Cepeda, dos proyectos con trayectorias consolidadas dentro de la música latina. La canción propone una lectura clara sobre el amor y el paso del tiempo, y se presenta como una colaboración pensada desde el respeto artístico y la afinidad musical.

¿Cómo se construyó ‘Por si mañana no estoy’ como colaboración?

La canción fue escrita por Piso 21 y desarrollada a partir de una idea sencilla: la importancia de expresar los sentimientos sin postergarlos. Desde ese punto de partida, el grupo encontró en Andrés Cepeda una voz compatible para complementar la narrativa del tema.

La colaboración no surge como un cruce comercial, sino como una coincidencia natural entre estilos que han abordado el romanticismo de forma constante.

La producción estuvo a cargo de Dim, Andrés Alzate “El Burrito” y Carlos Taboada “El Cubanito”. El equipo apostó por un arreglo sobrio que respeta la estructura del bolero, incorporando elementos actuales sin alterar su esencia.

¿Qué aporta ‘Por si mañana no estoy’ a las carreras de Piso 21 y Andrés Cepeda?

El lanzamiento también cuenta con un videoclip grabado en Bogotá durante la sesión de estudio. La pieza mantiene un enfoque sencillo, mostrando a los artistas en un entorno de trabajo y priorizando la interpretación.

Andrés Cepeda sorprendió a miles al llegar en moto tras quedar atrapado en un caos vial
Para Piso 21, el tema representa una incursión más directa en un género tradicional como el bolero, distinto a los sonidos urbanos con los que el grupo suele ser identificado.

Sin embargo, la canción conserva su sello melódico y su enfoque en letras emocionales, lo que permite una transición coherente.

En el caso de Andrés Cepeda, la colaboración se alinea con una trayectoria marcada por canciones románticas y formatos clásicos adaptados al contexto actual.

El sencillo fue presentado en el cierre de 2025, una etapa en la que suelen intensificarse los lanzamientos con temáticas relacionadas al amor y la reflexión.

En ese marco, la canción se posiciona como una propuesta que prioriza el mensaje y la interpretación, consolidando una colaboración que conecta dos públicos y reafirma el valor de las canciones centradas en las emociones cotidianas.

