Pipe Bueno, Milo Beat y Mar Rendón sorprendieron con sus nuevos proyectos

¿ Cómo nace “No Tengo el Valor”, la nueva balada ranchera de Pipe Bueno y Luis Vega?

El cantante colombiano Pipe Bueno y el boliviano Luis Vega presentan oficialmente “No Tengo el Valor”, una balada ranchera que apuesta por la sinceridad como motor narrativo. Lejos de la nostalgia, la canción se enfoca en ese momento en que el amor no alcanza y hablar con franqueza se convierte en el único camino posible.

El tema fue escrito por los dos intérpretes y contó con la producción de Yohan Usuga, uno de los nombres más relevantes en la evolución del sonido regional de Colombia.

La grabación del video en Santa Cruz, Bolivia, se transformó en un evento inesperado: cientos de personas acudieron a la convocatoria y terminaron siendo parte de un show improvisado que quedó registrado en el material oficial, dirigido por Samuel Villegas.

Para Pipe Bueno, este lanzamiento representa un regreso a la esencia emocional de la ranchera, mientras que Luis Vega fortalece su presencia en el escenario internacional con una colaboración que resalta la conexión entre públicos de distintas fronteras.

¿Por qué “G3N3SIS” es un proyecto clave en la carrera de Milo Beat?

El productor colombiano Milo Beat marca un hito en su trayectoria con “G3N3SIS”, su primer álbum de estudio. La obra incluye diez canciones y reúne a artistas como Natan & Shander, Mari La Carajita, Déjota y Kapla & Miky, entre otros. Inspirado en el número maestro 33, el proyecto busca transmitir un equilibrio entre energía, propósito y conexión.

El disco se acompaña de un short film que lleva el mismo nombre. En esta pieza audiovisual, los espectadores recorren un misterioso Piso 33, donde cada habitación se convierte en escenario de una propuesta musical distinta. Con una sola toma continua, Milo Beat guía al público a través de una experiencia que fusiona cine y música.

Con el respaldo de AP Global Música, “G3N3SIS” consolida al productor como una de las figuras emergentes más versátiles de la escena urbana colombiana. Su intención, asegura, es ofrecer no solo un álbum, sino una vivencia que conecte de manera emocional con cada oyente.

¿Qué propone Mar Rendón con su nuevo sencillo “Pero No Tanto”?

Desde Ecuador, Mar Rendón lanza “Pero No Tanto”, una canción que mezcla desamor y humor bajo los acordes de una cumbia contemporánea. El tema fue compuesto por la propia cantante junto al productor puertorriqueño Lowis Ye y contó con la producción de Master Chris “El Científico”.

La letra gira en torno a los tropiezos amorosos y a la ironía de elegir a la persona equivocada, pero lo hace desde una mirada ligera y sarcástica. Con esta propuesta, Mar da un giro sonoro que amplía su versatilidad y abre un nuevo capítulo en su carrera musical.

Además, este sencillo representa su primera entrega junto a la disquera Intergroup, con la que busca proyectarse hacia escenarios internacionales. Tras haber cautivado al público mexicano en La Academia, la artista se prepara ahora para expandir su música a países como Perú, Colombia y España.