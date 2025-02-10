Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pipe Bueno, Milo Beat y Mar Rendón sorprendieron con sus nuevos proyectos

Pipe Bueno, Luis Vega, Milo Beat y Mar Rendón presentan propuestas que cruzan géneros y generan conversación.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Julián López, KatoDrums, DICE y Cristhian David
Foto Freepik

¿Cómo nace “No Tengo el Valor”, la nueva balada ranchera de Pipe Bueno y Luis Vega?

El cantante colombiano Pipe Bueno y el boliviano Luis Vega presentan oficialmente “No Tengo el Valor”, una balada ranchera que apuesta por la sinceridad como motor narrativo. Lejos de la nostalgia, la canción se enfoca en ese momento en que el amor no alcanza y hablar con franqueza se convierte en el único camino posible.

El tema fue escrito por los dos intérpretes y contó con la producción de Yohan Usuga, uno de los nombres más relevantes en la evolución del sonido regional de Colombia.

La grabación del video en Santa Cruz, Bolivia, se transformó en un evento inesperado: cientos de personas acudieron a la convocatoria y terminaron siendo parte de un show improvisado que quedó registrado en el material oficial, dirigido por Samuel Villegas.

Para Pipe Bueno, este lanzamiento representa un regreso a la esencia emocional de la ranchera, mientras que Luis Vega fortalece su presencia en el escenario internacional con una colaboración que resalta la conexión entre públicos de distintas fronteras.

¿Por qué “G3N3SIS” es un proyecto clave en la carrera de Milo Beat?

El productor colombiano Milo Beat marca un hito en su trayectoria con “G3N3SIS”, su primer álbum de estudio. La obra incluye diez canciones y reúne a artistas como Natan & Shander, Mari La Carajita, Déjota y Kapla & Miky, entre otros. Inspirado en el número maestro 33, el proyecto busca transmitir un equilibrio entre energía, propósito y conexión.

El disco se acompaña de un short film que lleva el mismo nombre. En esta pieza audiovisual, los espectadores recorren un misterioso Piso 33, donde cada habitación se convierte en escenario de una propuesta musical distinta. Con una sola toma continua, Milo Beat guía al público a través de una experiencia que fusiona cine y música.

Con el respaldo de AP Global Música, “G3N3SIS” consolida al productor como una de las figuras emergentes más versátiles de la escena urbana colombiana. Su intención, asegura, es ofrecer no solo un álbum, sino una vivencia que conecte de manera emocional con cada oyente.

¿Qué propone Mar Rendón con su nuevo sencillo “Pero No Tanto”?

Desde Ecuador, Mar Rendón lanza “Pero No Tanto”, una canción que mezcla desamor y humor bajo los acordes de una cumbia contemporánea. El tema fue compuesto por la propia cantante junto al productor puertorriqueño Lowis Ye y contó con la producción de Master Chris “El Científico”.

La letra gira en torno a los tropiezos amorosos y a la ironía de elegir a la persona equivocada, pero lo hace desde una mirada ligera y sarcástica. Con esta propuesta, Mar da un giro sonoro que amplía su versatilidad y abre un nuevo capítulo en su carrera musical.

Además, este sencillo representa su primera entrega junto a la disquera Intergroup, con la que busca proyectarse hacia escenarios internacionales. Tras haber cautivado al público mexicano en La Academia, la artista se prepara ahora para expandir su música a países como Perú, Colombia y España.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy Rendón publicó un video después de tomarse unas copas de vino

Con un par de copas de vino y mucha emoción, Greeicy Rendón compartió un mensaje de gratitud que conmovió a miles en redes sociales.

Talento nacional

Revelan video inédito de Beéle antes de la fama que sorprende a sus fans

Un video del pasado muestra al cantante Beéle en sus primeros pasos musicales, antes de convertirse en la estrella que es hoy.

Lo más superlike

Marcela Reyes reveló chat de reconciliación con B King antes de su muerte Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló el chat que tuvo con B King antes de su muerte: "nos perdonamos en privado"

La Dj. compartió pantallazos que revelan la reconciliación que tuvieron sin que nadie lo supiera.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"