Paola Jara sorprende con “Sin Rodeos”, su EP más directo y emotivo

Paola Jara, una de las voces más reconocidas de la música regional colombiana, estrena un EP que no teme llamar a las cosas por su nombre. “Sin Rodeos” reúne seis temas que recorren las emociones más intensas del amor y la ruptura, con un enfoque frontal que deja al descubierto tanto las heridas como la fortaleza interior.

La producción mezcla tres canciones inéditas con tres nuevas versiones de temas que han marcado la vida musical de la artista. Esta combinación crea un equilibrio entre lo nuevo y lo reinterpretado, ofreciendo al público una experiencia íntima pero potente, donde la sinceridad es la protagonista.

El primer sencillo, “A ella”, compuesto por Adriana Bottina, narra la difícil experiencia de descubrir un amor compartido. La interpretación transmite la vulnerabilidad de quien se sabe desplazada en el corazón de la persona amada, pero también la determinación de enfrentar la verdad. El video oficial refuerza este mensaje con imágenes cargadas de simbolismo y un tono visual melancólico.

¿Cuáles son las canciones que dan forma a “Sin Rodeos”?

Además de “A ella”, el EP incluye “Me imagino”, primera composición íntegramente escrita por Paola Jara, en la que la artista transforma sus miedos y vivencias personales en una pieza cargada de autenticidad.

A esta se suman “Vas a ver lo que se siente”, “De lo que nos perdimos”, “El azar” y “Te voy a hacer honesta”, cada una con su propio relato y estilo, unidas por la misma esencia emocional.

El sonido del disco transita entre la música banda y el regional colombiano, generando una atmósfera que acompaña y potencia cada historia. En conjunto, las canciones construyen un viaje narrativo en el que el dolor, la aceptación y el amor propio encuentran su espacio.

¿Por qué “Sin Rodeos” marca un antes y un después para la cantante?

Este lanzamiento consolida a Paola Jara como una de las exponentes más sólidas del género, capaz de conectar con audiencias en América Latina, Estados Unidos y Europa. La franqueza con la que aborda los temas amorosos, sumada a su evolución artística, refuerza su lugar como referente de la música regional.

“Sin Rodeos” no solo es un título, sino una declaración de intenciones: la de decir las cosas como son, sin adornos innecesarios, dejando que la música sea un espejo honesto de la vida. Ya disponible en todas las plataformas digitales, el EP se perfila como un aliado para quienes han amado intensamente y también para quienes han aprendido a sanar en silencio.