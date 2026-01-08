Paola Jara habla sobre su maternidad y cómo la combinará con su carrera: “Estoy viviendo el día a día”

Paola Jara atraviesa una de las etapas más significativas de su vida personal y profesional, acostumbrada a los escenarios, las giras y el contacto permanente con su público, decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores las reflexiones que hoy ocupan su mente tras convertirse en madre.

Lejos de certezas absolutas, Jara dejó claro que se encuentra en un momento de construcción, donde cada día representa un aprendizaje distinto.

La llegada de su hija Emilia transformó por completo su rutina y su manera de proyectar el futuro, especialmente en lo relacionado con su carrera musical, que durante años ha sido una prioridad constante.

¿Cómo se reconfigura una carrera artística cuando llega la maternidad?

La intérprete confesó que todavía no tiene una respuesta clara sobre cómo funcionará la dinámica entre su faceta de madre y su rol como cantante.

Explicó que, al no haber iniciado aún la temporada de conciertos, resulta difícil anticipar cómo será esa adaptación una vez vuelva al ritmo de presentaciones, viajes y compromisos profesionales, aun así, dejó ver una actitud abierta y flexible frente a lo que está por venir.

Paola reconoció que su carrera siempre ha exigido disciplina, agenda ajustada y una presencia constante lejos de casa, por lo que ahora el reto será reorganizar esas exigencias sin descuidar el vínculo con su hija.

¿Viajar juntas como una forma de equilibrio?

Entre las ideas que contempla, la artista compartió su deseo de llevar a Emilia a cada uno de sus viajes cuando retome los conciertos, para ella, esta posibilidad representa no solo una forma de cuidarla directamente, sino también de mantenerla cerca y acompañar su crecimiento incluso en medio de la vida artística.

Esta decisión, aunque aún está en evaluación, refleja el interés de Paola Jara por priorizar el bienestar emocional tanto de su bebé como el suyo propio, estar juntas le daría tranquilidad y la oportunidad de vivir la maternidad sin separaciones prolongadas, algo que muchas madres primerizas consideran clave en los primeros meses de vida de sus hijos.

¿Vivir el presente sin presiones?

Por ahora, Paola Jara ha decidido enfocarse en el presente. Confesó que está viviendo el día a día sin adelantarse demasiado al futuro, disfrutando cada momento de su experiencia como madre primeriza.

Dijo que actualmente su mayor prioridad es compartir con Emilia cada instante, desde la mañana hasta la noche, aprendiendo de ella y de sí misma en este nuevo rol.

Lejos de los reflectores y del ruido habitual de la industria musical, la cantante se ha permitido bajar el ritmo para conectarse plenamente con su bebé.

Paola Jara se mostró auténtica y cercana, dejando ver que incluso las figuras públicas atraviesan dudas y procesos internos profundos, su mensaje conecta con muchas mujeres que buscan equilibrio entre sus sueños personales y la crianza, recordando que cada experiencia es única.