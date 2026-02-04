Once leyendas de la música popular colombiana lanzan canción para la Selección

Un grupo de artistas reconocidos del género popular colombiano se reunió para lanzar una canción inspirada en el fútbol y en el apoyo a la Selección Colombia. La iniciativa fue impulsada por Jessi Uribe, quien convocó a varios colegas con el objetivo de crear un tema que conecte con los aficionados en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA.

El proyecto reúne a once intérpretes del género, entre ellos Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Francy y Paola Jara. Todos participaron de forma independiente, sin respaldo de marcas o entidades oficiales.

Pipe Bueno y Luis Alfonso presentan una canción. Fotos Canal RCN

¿Cómo se creó once leyendas de la música popular colombiana en esta canción?

La canción, titulada “Te Quiero Ver Campeón”, surgió como una idea de unir varias voces del género en un solo proyecto. La intención principal fue representar el sentimiento de los hinchas colombianos frente a los partidos de la Selección.

Los artistas trabajaron en una propuesta con un lenguaje sencillo y directo, pensado para que el público pueda identificarse fácilmente. La letra hace referencia al apoyo colectivo, la esperanza y la emoción que genera el fútbol en el país.

En la producción musical se incluyó un ritmo cercano a la cumbia, un estilo que es común en celebraciones y cánticos de los aficionados. Esto permite que la canción tenga un enfoque más cercano a la cultura popular.

¿Qué busca once leyendas de la música popular colombiana con este lanzamiento?

El objetivo principal es que la canción sea adoptada por los seguidores de la Selección como una forma de apoyo durante los partidos. Aunque no es un tema oficial, los artistas esperan que tenga presencia en diferentes espacios donde se vive el fútbol.

Paola Jara (Foto: Canal RCN)

El video fue grabado en Medellín y muestra escenas de la vida cotidiana relacionadas con el deporte, como reuniones entre amigos, barrios decorados y celebraciones colectivas. Estas imágenes buscan reflejar cómo se vive el fútbol en Colombia.

Durante el desarrollo del proyecto también se presentó una situación difícil. El artista Yeison Jiménez había sido invitado inicialmente a participar, pero su fallecimiento impactó al grupo. A pesar de esto, los artistas decidieron continuar con la producción.