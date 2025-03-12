Nico Hernández celebró 10 años de carrera, y Jay Torres lanzó el tema ‘Llégale’

El cierre del año llega con estrenos relevantes para dos artistas que siguen ampliando su presencia en la escena musical.

Por un lado, un cantante colombiano con una trayectoria consolidada presenta un sencillo que marca el inicio de una nueva etapa. Por otro, un intérprete puertorriqueño continúa construyendo su camino dentro del género urbano a través de una colaboración estratégica.

¿Cómo celebró Nico Hernández sus 10 años de carrera musical?

Nico Hernández estrenó “Me retiré”, un tema que combina elementos tradicionales del género popular con un enfoque actual. La canción presenta la historia de un hombre que decide dejar atrás la vida nocturna para priorizar una relación estable, un mensaje contado de forma directa y sin artificios.

El sencillo busca mantener la esencia del género mientras introduce un sonido adaptado a las nuevas audiencias.

El artista participó en la composición junto a un equipo de autores integrado por Gabriel Morantes, Yair Alejandro Quintero, Tomás Botero, Katherine López y Benji Cordero.

La colaboración permitió crear una letra sencilla, centrada en un relato cotidiano, lo que facilita la conexión con quienes siguen este tipo de propuestas musicales.

El video oficial fue dirigido por el propio Hernández y grabado el día en que cumplió 10 años de trayectoria. Ese momento marcó un punto simbólico dentro de su carrera, que en 2025 incluyó más de 40 presentaciones en Colombia y siete conciertos con entradas agotadas en varias ciudades de Bolivia.

Nico Hernández. Foto Canal RCN

¿Cómo se llama el nuevo tema de Jay Torres?

Jay Torres presentó “Llégale”, una colaboración con el cantante colombiano Juanse Navarro. El sencillo combina influencias caribeñas con un estilo pop urbano, lo que le permite adaptarse a diversos públicos en Latinoamérica.

La canción fue escrita por ambos artistas, quienes desarrollaron la propuesta durante un campamento musical en el que coincidieron creativamente.

La participación de Navarro no es nueva dentro del trabajo de Torres, ya que también fue autor de “Una así”, uno de sus estrenos previos. Esta experiencia previa permitió que la colaboración se realizara de manera fluida y aportara solidez al resultado final.

“Llégale” llega después de un año de crecimiento para Torres, quien continúa expandiendo su presencia en la música urbana. Además de este lanzamiento, el artista proyecta un 2026 con participación en producciones actorales tanto en Colombia como en Estados Unidos, lo que suma una nueva dimensión a su carrera.