Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Nico Hernández celebró 10 años de carrera, y Jay Torres lanzó el tema ‘Llégale’

En medio de un año activo para la música latina, Nico Hernández presentó nuevo tema y Jay Torres amplia su alcance musical.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Nuevos estrenos musicales
Imagen Freepik

El cierre del año llega con estrenos relevantes para dos artistas que siguen ampliando su presencia en la escena musical.

Por un lado, un cantante colombiano con una trayectoria consolidada presenta un sencillo que marca el inicio de una nueva etapa. Por otro, un intérprete puertorriqueño continúa construyendo su camino dentro del género urbano a través de una colaboración estratégica.

¿Cómo celebró Nico Hernández sus 10 años de carrera musical?

Nico Hernández estrenó “Me retiré”, un tema que combina elementos tradicionales del género popular con un enfoque actual. La canción presenta la historia de un hombre que decide dejar atrás la vida nocturna para priorizar una relación estable, un mensaje contado de forma directa y sin artificios.

El sencillo busca mantener la esencia del género mientras introduce un sonido adaptado a las nuevas audiencias.

El artista participó en la composición junto a un equipo de autores integrado por Gabriel Morantes, Yair Alejandro Quintero, Tomás Botero, Katherine López y Benji Cordero.

La colaboración permitió crear una letra sencilla, centrada en un relato cotidiano, lo que facilita la conexión con quienes siguen este tipo de propuestas musicales.

El video oficial fue dirigido por el propio Hernández y grabado el día en que cumplió 10 años de trayectoria. Ese momento marcó un punto simbólico dentro de su carrera, que en 2025 incluyó más de 40 presentaciones en Colombia y siete conciertos con entradas agotadas en varias ciudades de Bolivia.

Nico Hernández dará un salto internacional a Bolivia
Nico Hernández. Foto Canal RCN

¿Cómo se llama el nuevo tema de Jay Torres?

Jay Torres presentó “Llégale”, una colaboración con el cantante colombiano Juanse Navarro. El sencillo combina influencias caribeñas con un estilo pop urbano, lo que le permite adaptarse a diversos públicos en Latinoamérica.

La canción fue escrita por ambos artistas, quienes desarrollaron la propuesta durante un campamento musical en el que coincidieron creativamente.

La participación de Navarro no es nueva dentro del trabajo de Torres, ya que también fue autor de “Una así”, uno de sus estrenos previos. Esta experiencia previa permitió que la colaboración se realizara de manera fluida y aportara solidez al resultado final.

“Llégale” llega después de un año de crecimiento para Torres, quien continúa expandiendo su presencia en la música urbana. Además de este lanzamiento, el artista proyecta un 2026 con participación en producciones actorales tanto en Colombia como en Estados Unidos, lo que suma una nueva dimensión a su carrera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Andrea Bocelli encendió la emoción en el sorteo del Mundial 2026 con una presentación impecable. Talento internacional

Así fue la presentación de Andrea Bocelli en el sorteo del Mundial 2026

Andrea Bocelli protagonizó uno de los momentos más emocionantes en la inauguración del sorteo del Mundial 2026.

Beéle revela por qué vive en Bogotá. Beéle

Beéle causa furor al revelar las razones por las que disfruta vivir en Bogotá: “Nadie se entera”

Beéle reforzó su vínculo con la capital colombiana al compartir un clip que generó decenas de reacciones en redes sociales.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Fans de Cazzu la sorprendieron en Bogotá con regalos, serenata y un gesto inesperado antes de su esperado concierto.

Lo más superlike

Karina García generó reacciones al compartir el video de la nvoia de Blessd Karina García

Karina García compartió video de la novia de Blessd, ¿ahora son amigas?

Karina García generó reacciones en redes sociales luego de compartir un video de la novia de Blessd, quien usó su audio viral.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología