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Nacho Acero, Nath y DFZM, Caloncho, Osman y más novedades musicales

La música latina presenta nuevos lanzamientos con propuestas de salsa, urbano, pop alternativo y afropop

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Conoce detalles de los estrenos musicales.
Entérate de los últimos lanzamientos musicales. Imagen de IA

La industria musical latinoamericana avanza en 2026 con una serie de lanzamientos que evidencian cambios, búsquedas creativas y nuevas narrativas sonoras.

Nacho Acero lanza “El Diferente” y presenta su nueva etapa

El cantante colombiano Nacho Acero inicia el año con “El Diferente”, canción que también da nombre a su próximo álbum. Este sencillo representa una nueva fase en su carrera, en la que busca reafirmar su identidad dentro de la salsa.

La producción combina elementos tradicionales del género con un enfoque actual, pensado para escenarios de baile. El artista apuesta por mantener su esencia, pero adaptándose a nuevas audiencias.

Este lanzamiento llega después del reconocimiento obtenido por su versión de “Cachondea” junto a Fruko, así como por sus nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026, lo que confirma su crecimiento dentro de la música tropical.

Nath y DFZM apuestan por la fusión urbana en “Dele”

Nath presenta “Dele” junto a DFZM, una colaboración que mezcla reguetón y dancehall. La canción está dirigida a espacios de fiesta, con una propuesta que resalta la energía y el ritmo.

El tema fue desarrollado a partir de una idea inicial de la artista, quien trabajó de la mano con productores y compositores para darle forma a la canción. La participación de DFZM se integró rápidamente al proyecto, lo que permitió avanzar de manera ágil en su producción.

Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de Nath dentro del género urbano colombiano, consolidando su presencia en la escena actual.

Caloncho presenta el álbum “Vivo En El Tiempo”

El artista mexicano Caloncho lanza Vivo En El Tiempo, un disco que marca una nueva etapa en su carrera. El álbum propone una visión centrada en el presente, tanto en lo conceptual como en lo sonoro.

La producción incluye influencias de reggae, ska y otros ritmos caribeños, logrando un sonido fresco y accesible. El proyecto fue trabajado en diferentes espacios, lo que aportó variedad a su resultado final.

Con este lanzamiento, Caloncho busca ofrecer una propuesta que conecte desde lo emocional, manteniendo su estilo característico, pero con una evolución clara.

Osman apuesta por el afropop con “Dime A Ver”

El cartagenero Osman presenta “Dime A Ver”, un sencillo que se mueve dentro del afropop con una mezcla de sonidos tropicales y contemporáneos.

La canción aborda una historia de interés amoroso directo, con una letra sencilla y fácil de identificar. Su coro se posiciona como uno de los elementos más llamativos del tema.

Con este lanzamiento, el artista continúa desarrollando su propuesta dentro de un género que ha ganado fuerza en la música latina reciente.

Rilo prepara nueva música y redefine su proyecto

El cantante colombiano Rilo trabaja en nuevos lanzamientos que marcarán una etapa renovada en su carrera. El artista ha venido desarrollando un enfoque más claro en su identidad musical.

Su proceso creativo incluye composición y producción, con canciones que buscan conectar desde experiencias personales. Este trabajo ha generado expectativa entre quienes siguen su proyecto.

Heider González combina música y fútbol en su propuesta

Heider González continúa posicionándose con una propuesta que integra música y cultura deportiva. El artista ha participado en eventos relacionados con la Selección Colombia, destacándose en espectáculos de medio tiempo.

Además, presenta “Tengo un Despecho”, un sencillo que forma parte de un proyecto que mezcla sonidos tradicionales con elementos actuales. Su trabajo busca llevar la música colombiana a escenarios internacionales, conectando con públicos fuera del país.

Mackie Ranks y Ary Uh lanzan “No Es Normal”

El artista puertorriqueño Mackie Ranks se une a la colombiana Ary Uh en “No Es Normal”, una colaboración que mezcla estilos del urbano con proyección internacional.

La canción se centra en una atracción inesperada, con una producción moderna y un enfoque dirigido a plataformas digitales y audiencias jóvenes.

Para Ary Uh, este lanzamiento representa un paso importante en su crecimiento artístico, mientras que para Mackie Ranks marca una colaboración significativa dentro de su trayectoria.

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