Motherflowers consolida su identidad con el nuevo álbum “Que Vayan y lo Cuenten”

Motherflowers presenta en 2026 su nuevo álbum, Que Vayan y lo Cuenten, un trabajo que representa un nuevo comienzo para la agrupación venezolana conformada por Irepelusa, Frank Lucas y Veztalone.

El proyecto nace a partir de una decisión clara: retomar la esencia con la que inició la banda, pero con la experiencia acumulada en los últimos años.

El disco se construyó bajo la idea de volver al punto de partida sin perder la evolución lograda. Para sus integrantes, el proceso creativo implicó reconectar con la espontaneidad y la diversión que caracterizó sus primeras canciones, pero ahora con mayor claridad sobre el sonido que quieren desarrollar y el camino que desean seguir.

¿Qué significa Que Vayan y lo Cuenten para Motherflowers?

El nuevo trabajo representa un acto de reafirmación artística. La banda considera que este álbum consolida un sonido propio que han venido construyendo desde sus primeras producciones. Más que un cambio radical, es una evolución natural dentro de su carrera.

El concepto gira en torno a la libertad creativa y personal. Los integrantes destacan que el proceso estuvo guiado por la intención de crear sin presiones externas, enfocándose en hacer música que los represente. También describen el disco como un espacio que reúne memoria, identidad y celebración.

El álbum incluye canciones lanzadas previamente como “Mi Casita”, “TANRiCO”, “Infierno Favorito” junto a José y El Toro, “Pinta Bonito” con PJ Sin Suela y “Turromantik” con L-Gante.

¿Cómo se proyecta Que Vayan y lo Cuenten en Colombia y la región?

El focus track del álbum es “Después del PARi”, realizado junto al artista colombiano Yera. El videoclip fue grabado en Taganga, Colombia, bajo la producción de Chanda Media y la dirección de Tilo Gómez. La elección del lugar respondió a la conexión cultural que la banda encontró entre la costa colombiana y sus propias raíces venezolanas.

En los últimos años, Motherflowers ha fortalecido su presencia internacional. La agrupación realizó la gira “Mamá Flor Tour 2024” en España, participó en el Cusica Fest en Venezuela y fue parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2025 en Colombia.