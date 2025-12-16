Monsieur Periné y Piso 21 apuestan por lo acústico mientras Penélope Robin celebra con cumbia

El cierre del año llega acompañado de nuevos lanzamientos musicales que responden a diferentes enfoques dentro de la industria.

Mientras algunos artistas optan por propuestas más sencillas y centradas en la interpretación, otros apuestan por ritmos festivos pensados para la temporada decembrina.

¿Por qué Monsieur Periné y Piso 21 apuestan por una versión acústica de “Grande”?

Monsieur Periné y Piso 21 presentan una versión acústica de “Grande” como parte de una sesión especial. Este formato reduce los elementos de producción para dar mayor protagonismo a las voces y a la interpretación, manteniendo el mensaje central de la canción, enfocado en el amor propio y la superación personal.

La nueva versión se apoya en guitarras y arreglos sencillos que permiten una interacción más directa entre los artistas. El lanzamiento incluye un video con una puesta en escena sobria, en la que los instrumentos y las voces ocupan el centro de la propuesta.

Este estreno se suma a un año de actividad internacional para Monsieur Periné, que ha participado en escenarios y eventos culturales fuera del país, consolidando su presencia dentro de la música latina contemporánea.

¿Cómo Penélope Robin propone una celebración navideña en ritmo de cumbia?

Por su parte, Penélope Robin lanza un proyecto musical navideño que reúne dos canciones con enfoques distintos. Una de ellas se desarrolla en ritmo de cumbia y está inspirada en las tradiciones decembrinas vividas en Colombia, con una intención clara de acompañar fiestas y encuentros familiares.

El videoclip de este tema fue grabado en zonas populares de Bogotá, buscando mostrar una Navidad cotidiana y cercana. La producción visual refuerza el carácter festivo y accesible de la canción.

La segunda canción del proyecto tiene un enfoque más pop y está influenciada por la forma en que se celebra la Navidad en Estados Unidos. Esta combinación refleja la identidad cultural de la artista y su interés por integrar distintas experiencias en su propuesta musical.