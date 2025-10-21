Mirella Cesa lanza “Fe-licidad”, Osman presenta “Si Vuelvo a Verte” y Pipe Trujillo su DVD en vivo

¿ Qué propone Mirella Cesa con “Fe-licidad”?

Reconocida como la pionera del andipop, Mirella Cesa presenta el video oficial de su más reciente sencillo, Fe-licidad. La producción audiovisual, grabada en la Ruta del Spondylus en Ecuador, pone en primer plano los paisajes de la costa y la esencia de la vida diaria de las comunidades locales.

El sencillo combina charangos y quenas con sonidos pop y electrónicos, logrando un estilo moderno que no pierde la raíz. Cesa explica que la canción nació como una reflexión sobre la felicidad: no como meta, sino como una actitud presente en los pequeños momentos.

En el videoclip, la artista aparece compartiendo gestos simples como comidas, sonrisas y encuentros, invitando a su público a valorar lo cercano. Fe-licidad se convierte así en un homenaje al Ecuador, a su cultura y a la energía que define a la región.

Osman presenta su nuevo sencillo, Si Vuelvo a Verte, una mezcla de afrobeat con letras que evocan el recuerdo de un encuentro especial. El artista colombiano describe la canción como la historia de una persona que deja huella desde la primera cita y el deseo de volver a verla.

El tema, producido por Dyanko y escrito en colaboración con Dayth, destaca por su base rítmica contagiosa y un estribillo que busca quedarse en la memoria del oyente. Según Osman, componer desde experiencias personales le permite conectar de manera auténtica con el público.

Osman reafirma su versatilidad con un sencillo que invita tanto a bailar como a dedicar, consolidando su espacio dentro del panorama urbano actual.

¿Qué significa el DVD en vivo de Pipe Trujillo?

Pipe Trujillo decidió dar un paso arriesgado en su carrera con la grabación de su primer DVD en vivo, realizado en un reconocido bar de Bucaramanga. El proyecto reúne lo mejor de su repertorio y muestra la fuerza de sus presentaciones en directo.

El material incluye canciones como Bello Espejismo, Tu Traición y Cuestión Olvidada, que han logrado posicionarse entre el público que sigue su trayectoria. Uno de los momentos más emotivos llega con Mamá Perdón, tema en el que el cantante comparte un aspecto íntimo de su vida personal.

El artista resaltó que este proyecto es un agradecimiento a sus padres y a todos quienes lo apoyaron en su camino. Con el lanzamiento, Pipe Trujillo se consolida como una de las promesas jóvenes de la música popular, apostando por la disciplina, el sentimiento y la cercanía con su público.