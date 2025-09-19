Mike Bahía recibe nominación al Latin Grammy y J Álvarez sorprende con “Velvet Cake”

¿ Cómo refleja ‘Calidosa’ la evolución musical de Mike Bahía?

El cantautor colombiano Mike Bahía suma un nuevo reconocimiento en su trayectoria: su álbum Calidosa fue nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Se trata de la tercera nominación de su carrera, consolidando su presencia en la escena internacional y confirmando la solidez de su propuesta musical.

Calidosa es más que un disco, es un proyecto en el que el artista caleño se reencuentra con sus raíces. Temas como “Cali Buenaventura”, “La Pena” y “Bolerito” muestran un sonido tropical renovado, con arreglos que recuerdan la salsa tradicional y letras que transmiten emociones universales.

Es un trabajo que habla tanto del amor como de la nostalgia, con un enfoque personal. Además de este logro, Mike Bahía continúa con su gira internacional Surf ‘n Salsa Tour, que lo ha llevado a escenarios en distintos países.

Mike Bahía. Foto AFP

Cada presentación confirma su capacidad para conectar con el público a través de un estilo que mezcla pop, reggae y sonidos tropicales, logrando un equilibrio entre modernidad y tradición.

Artículos relacionados Mauro Castillo Mauro Castillo presenta su disco grabado en vivo desde la Casa Blanca

¿Qué significa “Velvet Cake” en la carrera de J Álvarez?

El puertorriqueño J Álvarez estrenó recientemente “Velvet Cake”, un sencillo que se ha convertido en una de las canciones más sonadas en discotecas. Con un sonido urbano que combina sensualidad y ritmo, la propuesta utiliza la metáfora del pastel velvet para describir una atracción irresistible y exclusiva.

La producción estuvo a cargo de Kadel, Chris Tamayo y Hansel Tamayo, quienes junto al propio J Álvarez crearon un tema pensado para el disfrute del público en la pista de baile.

El sencillo se acompaña de un videoclip que refleja lujo, fiesta y energía, con escenas del artista recorriendo la ciudad en limusina y compartiendo momentos de celebración en un ambiente nocturno.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe presenta “La Ambulancia”, una confesión hecha canción

El lanzamiento llega tras los shows más recientes de J Álvarez en Bogotá, donde ratificó su lugar como figura del género urbano. Con “Velvet Cake”, el artista demuestra que sigue vigente y capaz de entregar canciones que marcan tendencia, conectando con audiencias que buscan nuevas propuestas.