Mike Bahía, La Palabra y Jhaner Trujillo sorprenden con sus nuevos lanzamientos

Los artistas presentan nuevas canciones que abarcan pop, salsa romántica y regional colombiano.

Nuevos lanzamientos musicales.

Con propuestas que van desde el pop y la salsa hasta el regional colombiano, estos nuevos lanzamientos confirman cómo la industria sigue explorando formatos, sonidos y audiencias.

¿Qué aporta el nuevo lanzamiento de Mike Bahía a la música actual?

Mike Bahía presentó su versión de “Bonita Bonita”, una canción que tuvo un recorrido particular antes de llegar a su voz. El tema fue escrito hace más de una década por Poeta Callejero y recientemente tomó fuerza en redes sociales tras ser producido con herramientas de inteligencia artificial por el dominicano Kenny Javier.

La canción logró posicionarse en listados especializados de Billboard, incluyendo Latin Digital Song Sales y Hot Latin Pop Songs, lo que la convirtió en una de las más visibles del momento. Este impacto llevó a Bahía a reinterpretarla desde su estilo, priorizando una lectura más personal y emocional.

Para el artista, el lanzamiento tiene un valor especial, ya que se trata de una canción con la que se identificó plenamente y que decidió incorporar a su repertorio como una dedicatoria personal, marcando una nueva etapa en su carrera.

Mike Bahía y Greeicy tienen un hijo.
Mike Bahía

¿Cómo se llama el nuevo lanzamiento de La palabra?

El artista cubano La Palabra lanzó “Ángel Desolado”, una versión en salsa romántica del tema “Broken Angel”, conocido internacionalmente. La canción conserva la esencia melódica del original, pero se adapta a un lenguaje latino con arreglos de bronce y ritmos afrolatinos.

Reconocido como uno de los pioneros de la salsa romántica, La Palabra cuenta con una trayectoria marcada por la fusión de géneros como el jazz, el soul y la salsa. Este nuevo sencillo reafirma su capacidad para reinterpretar canciones globales desde una identidad propia.

Con este lanzamiento, el artista demuestra vigencia y conexión con nuevas generaciones, manteniendo un estilo que ha sido referente dentro del género.

¿Qué quería transmitir Jhaner Trujillo con su nuevo sencillo?

Jhaner Trujillo estrenó “Pa Volverme A Enamorar”, una canción enfocada en el desamor y las rupturas sentimentales. El tema fue compuesto junto a Guillermo Alejandro Ortiz y Levi Daniel Gutiérrez, y producido por Genery, reconocido por su trabajo con artistas del género regional colombiano.

El video oficial fue grabado en Llano Grande, Antioquia, en un entorno campestre que refuerza el tono cercano de la canción. Con este lanzamiento, Trujillo continúa consolidándose como una de las promesas del género, apostando por letras directas y fáciles de identificar para el público.

