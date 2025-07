Una relación que se desgasta, un vínculo que se intenta salvar y un “yo” que termina diluido en el intento. Eso es lo que Ysa C y Hamilton narran en Me Perdí, una colaboración que da voz a las emociones complejas del amor que duele y no se detiene.

Sin dramatismo, pero con verdad, los artistas logran reflejar un momento en el que seguir amando significa dejarse a un lado.

La canción transita por melodías suaves que permiten que las palabras respiren. Ysa C, fiel a su estilo directo y emocional, comparte una letra que expone la necesidad de reencontrarse con una misma tras perderse intentando sostener algo que ya no tiene equilibrio. Su interpretación es vulnerable, pero firme, como quien ha llorado, pero también ha comprendido.

Hamilton complementa esta narrativa con una mirada desde el otro lado de la historia. Su voz aporta perspectiva, reflexión, y una intención clara: mostrar que el desamor también puede ser un punto de partida para crecer. En conjunto, Me Perdí se convierte en una canción que no solo retrata una ruptura, sino el camino para sanar desde ambos lados.

¿Qué significa “Me Perdí” en el camino artístico de Ysa C?

Para Ysa C, Me Perdí representa una evolución natural. Luego de lanzar sencillos como “Despedirme” y “Agüita e’ coco”, la artista caleña reafirma su compromiso con una propuesta honesta y sensible. Su capacidad para conectar con el público a través de letras profundas ha sido clave en su consolidación como una de las voces emergentes con más proyección.

Este año ha sido crucial en su trayectoria: fue elegida como Artista Radar Andinos por Spotify, participó en campañas globales y desfiló por alfombras de premios como Nuestra Tierra. Más allá de los reconocimientos, ha mantenido una línea creativa coherente, apostando por canciones que nacen desde lo personal, pero que resuenan en colectivo.

Con Me Perdí, continúa ese camino con madurez. La canción se suma a su participación en el Tour Mi Reina como artista invitada de Hamilton, con presentaciones confirmadas en Bogotá y Medellín. Todo apunta a una etapa de crecimiento artístico en la que la emoción, la identidad y la narrativa ocupan un lugar central.

¿Qué visión aporta Hamilton en la canción “Me Perdí”?

Desde su estilo único, Hamilton aporta a Me Perdí una perspectiva emocional desde lo masculino, sin perder autenticidad. El cartagenero, conocido por su propuesta afrobeat y su energía escénica, muestra en este tema una faceta más íntima. Lejos de las producciones festivas, aquí apuesta por un tono más introspectivo y narrativo.

El artista viene de un año destacado, con el lanzamiento de su EP “Los Reyes del Mar”, en el que rinde tributo a sus raíces. Además, su reciente sencillo “Y Por Ahí Me Dicen Y Qué!” ha sido una declaración de identidad, memoria y orgullo racial. En Me Perdí, ese mismo espíritu aparece en forma de aceptación y crecimiento personal.

Esta canción también refuerza la conexión artística entre Ysa C y Hamilton, tras su primera colaboración en “No Se Dio”, que superó los cinco millones de visualizaciones en YouTube. Con Me Perdí, ambos artistas demuestran que sus voces —aunque distintas— pueden unirse para contar historias que dejan huella.