Mari La Carajita y Venesti llegan con estrenos que celebran fuerza y amor

Mari La Carajita y Venesti cierran el año con dos lanzamientos que reflejan momentos clave en sus carreras.

Daniela Morales
Estrenos musicales que se integran al universo musical del momento
Nuevos sonidos que amplifican la diversidad musical.

La industria musical presenta dos estrenos que destacan por su enfoque directo y su intención de conectar con el público desde experiencias personales.

Mari La Carajita y Venesti llegan con estrenos que celebran fuerza y amor, cada uno desde un estilo distinto, pero compartiendo un interés común: ofrecer canciones que reflejen situaciones cotidianas y momentos importantes en la vida de quienes las escuchan.

¿Cómo se llama la nueva apuesta musical de Mari La Carajita?

Mari La Carajita, artista venezolana, presenta un sencillo que se enfoca en la toma de decisiones dentro de relaciones personales.

El tema está dirigido a mujeres que atraviesan situaciones que requieren poner límites y avanzar. Su mensaje se expresa a través de un lenguaje simple y cercano, lo que facilita su identificación con distintas audiencias.

En el plano musical, la canción combina ritmos urbanos con elementos del tambor venezolano, lo que mantiene un vínculo claro con sus raíces culturales.

La producción fue realizada por Héctor Mazzarri junto a la artista, mientras que la composición estuvo a cargo de ellos y del escritor Daniel Rondón. El resultado es un tema directo, enfocado en un mensaje claro y fácil de interpretar.

El video oficial fue grabado en La Isabelica, en Valencia, Venezuela. Las imágenes muestran escenarios comunes de la zona, así como grupos de mujeres que interactúan entre sí.

¿Qué ha pasado musicalmente con Venesti?

El cantante colombiano Venesti publica “Beso”, un sencillo que trabaja el Afrobeat desde una perspectiva centrada en el afecto.

La canción aborda diferentes fases del enamoramiento, desde el inicio de una conexión hasta la consolidación de un vínculo. El enfoque es sencillo y se centra en describir situaciones comunes dentro de una relación romántica.

En cuanto a su sonido, el tema mantiene un ritmo suave característico del Afrobeat moderno, acompañado de una letra enfocada en sentimientos y gestos cotidianos.

Este lanzamiento llega en un momento importante para el artista colombiano. Su reciente éxito “Difícile” alcanzó el primer lugar en Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay, sumándose a otros logros en años anteriores. “Beso” refuerza su presencia dentro del mercado latino y mantiene su línea de estrenos constantes.

