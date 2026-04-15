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Manuel Turizo lanza APAMBICHAO con 15 canciones nuevas, ¿de qué se trata el álbum?

El artista colombiano Manuel Turizo dio a conocer su más reciente producción discográfica.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Manuel Turizo encendió alarmas tras cancelar su show en Berlín por motivos de salud.
Manuel Turizo Foto AFP/ Rodrigo Varela

Manuel Turizo presentó un álbum compuesto por 15 canciones que muestra una nueva etapa en su carrera. Como parte del lanzamiento, también estrenó el video oficial de “Te hacen falta dos”, uno de los temas principales del proyecto.

¿Qué trae el álbum APAMBICHAO de Manuel Turizo?

Este nuevo trabajo reúne una serie de canciones en las que el cantante mezcla el pop latino con sonidos urbanos actuales. A lo largo del disco, se perciben influencias que conectan con la cultura colombiana, tanto en los ritmos como en las historias que cuentan sus letras.

El concepto del álbum se centra en una idea de autenticidad y libertad personal. Esa intención se refleja en cada canción, donde el artista busca transmitir una forma de vivir más natural, sin complicaciones y cercana a su identidad.

Dentro del repertorio se incluyen temas como “Dos Lunas”, “Plo plo plo”, “Mírame ahora” y “Cosas de enamorao”, que abordan emociones cotidianas como el amor, las relaciones y las experiencias personales.

¿Quiénes participan en APAMBICHAO de Manuel Turizo?

El álbum cuenta con varias colaboraciones que aportan diferentes matices al sonido del proyecto. Entre ellas destaca la participación de Maluma, con quien comparte uno de los sencillos más representativos del disco.

También forman parte del álbum artistas como Emilia, Dei V, Dálmata, Xavi y Luis Alfonso, quienes contribuyen a ampliar la diversidad musical del álbum.


Estas colaboraciones permiten que el proyecto tenga distintos estilos sin perder coherencia, manteniendo una línea clara en toda la producción.

¿Qué resalta del lanzamiento de APAMBICHAO?

Uno de los elementos más importantes del estreno es el video oficial de “Te hacen falta dos”. La producción audiovisual complementa la propuesta del álbum con imágenes que evocan la cultura colombiana y refuerzan su identidad visual.

Además, el lanzamiento incluye piezas visuales adicionales para varias canciones, lo que permite que el público tenga una experiencia más completa en plataformas digitales.

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