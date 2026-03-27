Maluma, ElKno y Nanpa Básico presentan sus más recientes proyectos musicales

La música latina sigue mostrando una amplia variedad de sonidos con artistas que continúan evolucionando sus propuestas.

Maluma presenta “Botero” con una propuesta inspirada en el arte colombiano

Maluma lanza “Botero”, una canción junto a Arcángel y NTG que toma como referencia al artista colombiano Fernando Botero. El tema combina rap y hip hop con una narrativa que resalta el crecimiento personal y el recorrido dentro de la industria musical.

Este lanzamiento hace parte de una serie de adelantos de su próximo álbum, en el que el cantante ha mostrado distintas facetas, desde canciones más emotivas hasta propuestas con sonidos urbanos más cercanos a sus inicios.

El videoclip fue grabado en Medellín y utiliza espacios relacionados con el arte para reforzar el concepto de la canción, conectando la música con elementos culturales del país.

Maluma. (AFP/ Giorgio Viera)

ElKno presenta “Eres más mía que tuya” con influencias de salsa

ElKno presenta “Eres más mía que tuya”, un sencillo que marca un cambio en su propuesta al incorporar influencias de la salsa sin dejar de lado el género urbano.

La canción aborda una relación desde la idea de un vínculo que permanece en el tiempo, incluso cuando ya no existe de manera formal. Esta narrativa busca conectar con experiencias cercanas al público.

El videoclip acompaña esta propuesta con una estética inspirada en bares de salsa, haciendo referencia a los orígenes del artista y a su relación con este género musical.

Nanpa Básico presenta “Para terminar en nada” previo a su nuevo álbum

Nanpa Básico lanza “Para terminar en nada”, un sencillo que hace parte de su próximo álbum “Que Tin y Que Tan”. La canción mantiene su estilo característico, centrado en letras personales y reflexivas.

El tema combina elementos de afrobeats con una base melódica que permite resaltar el contenido de la letra, enfocada en relaciones que no logran consolidarse.

Este lanzamiento llega en un momento activo para el artista, quien ha tenido recientes nominaciones y colaboraciones, consolidando su presencia dentro de la música latina.