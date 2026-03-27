Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así suena lo nuevo de Zaider, Ricky Martin, Tini y CA7RIEL y Paco Amoroso

Los lanzamientos musicales de esta semana reúnen propuestas urbanas, colaboraciones y proyectos que marcan la actualidad latina

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
nuevos-lanzamientos-musicales-estrenos-de-canal-rcn
Nuevos lanzamientos musicales. Foto generada por IA

La música latina continúa mostrando una amplia variedad de propuestas que combinan ritmos, colaboraciones y nuevos conceptos.

¿Qué propone Zaider con “Sin tanto visaje”?

Zaider presenta “Sin tanto visaje”, un sencillo que combina afrobeat y dancehall, géneros que han marcado su estilo musical. La canción está orientada a un público que busca propuestas bailables y cercanas al ambiente festivo.

El tema fue desarrollado en un proceso creativo en Medellín junto a productores y compositores, lo que permitió construir una canción con un enfoque contemporáneo dentro de la música urbana.

El lanzamiento también incluye un videoclip que apuesta por una imagen renovada, con una propuesta visual más alineada con su proyección internacional.

¿Cómo se renueva “Vuelve” con Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules?

Ricky Martin presenta una nueva versión de “Vuelve” junto a Los Ángeles Azules y Tini. Esta reinterpretación mezcla la base romántica de la canción original con elementos de cumbia y pop actual.

El proyecto forma parte de una serie de lanzamientos que buscan actualizar canciones reconocidas del artista, adaptándolas a nuevas audiencias sin perder su esencia.

El sencillo está acompañado por un video musical grabado en ciudades como Miami y Los Ángeles, reforzando su carácter internacional.

Ricky Martin puso en venta una lujosa propiedad ubicada en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP / Jerod Harris
Ricky Martin. Foto: AFP / Jerod Harris

¿Qué presenta CA7RIEL y Paco Amoroso con “FREE SPIRITS”?

El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso presenta “FREE SPIRITS”, un álbum que combina géneros como trap, rock y pop dentro de una propuesta experimental.

El proyecto incluye colaboraciones con artistas internacionales y se construye a partir de un concepto que integra elementos narrativos y audiovisuales.

Este lanzamiento amplía el alcance del dúo dentro de la música latina y refuerza su presencia en el mercado internacional con una propuesta diferente.

En conjunto, estos lanzamientos muestran un panorama activo en la música latina, donde conviven distintos estilos y enfoques que buscan conectar con audiencias diversas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

J Balvin se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación entre sus seguidores, pues una joven murió en uno en Norte de Santander.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia. Pipe Bueno

Pipe Bueno estremeció El Campín con sentido homenaje a Yeison Jiménez: así se vivió el momento

Pipe Bueno y El Charrito Negro recordaron al cantante Yeison Jiménez durante un festival que se llevó a cabo la noche del pasado 28 de marzo.

Estrenos musicales Maluma

Maluma, ElKno y Nanpa Básico presentan sus más recientes proyectos musicales

Estos artistas lanzan sus nuevos sencillos los cuales reflejan su evolución musical y propuestas actuales.

Lo más superlike

Anuel AA reapareció en redes y posó con hija de Karina García Anuel AA

Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

Anuel AA reapareció tras meses de ausencia y sorprendió con una inesperada foto junto a la hija de Karina García.

Prometido de Alexa Torrex publicó chat en medio de polémica La casa de los famosos

Jhorman Toloza reveló chat tras lo sucedido entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos

Falleció reconocida actriz de "El exorcismo de Emily Rose" Talento internacional

¡Duelo en el cine! Falleció actriz de El exorcismo de Emily Rose: esto se sabe

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?