Así suena lo nuevo de Zaider, Ricky Martin, Tini y CA7RIEL y Paco Amoroso

La música latina continúa mostrando una amplia variedad de propuestas que combinan ritmos, colaboraciones y nuevos conceptos.

¿Qué propone Zaider con “Sin tanto visaje”?

Zaider presenta “Sin tanto visaje”, un sencillo que combina afrobeat y dancehall, géneros que han marcado su estilo musical. La canción está orientada a un público que busca propuestas bailables y cercanas al ambiente festivo.

El tema fue desarrollado en un proceso creativo en Medellín junto a productores y compositores, lo que permitió construir una canción con un enfoque contemporáneo dentro de la música urbana.

El lanzamiento también incluye un videoclip que apuesta por una imagen renovada, con una propuesta visual más alineada con su proyección internacional.

¿Cómo se renueva “Vuelve” con Ricky Martin, Tini y Los Ángeles Azules?

Ricky Martin presenta una nueva versión de “Vuelve” junto a Los Ángeles Azules y Tini. Esta reinterpretación mezcla la base romántica de la canción original con elementos de cumbia y pop actual.

El proyecto forma parte de una serie de lanzamientos que buscan actualizar canciones reconocidas del artista, adaptándolas a nuevas audiencias sin perder su esencia.

El sencillo está acompañado por un video musical grabado en ciudades como Miami y Los Ángeles, reforzando su carácter internacional.

Ricky Martin. Foto: AFP / Jerod Harris

¿Qué presenta CA7RIEL y Paco Amoroso con “FREE SPIRITS”?

El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso presenta “FREE SPIRITS”, un álbum que combina géneros como trap, rock y pop dentro de una propuesta experimental.

El proyecto incluye colaboraciones con artistas internacionales y se construye a partir de un concepto que integra elementos narrativos y audiovisuales.

Este lanzamiento amplía el alcance del dúo dentro de la música latina y refuerza su presencia en el mercado internacional con una propuesta diferente.

En conjunto, estos lanzamientos muestran un panorama activo en la música latina, donde conviven distintos estilos y enfoques que buscan conectar con audiencias diversas.