Luis Alfonso transforma El Campín en La Cantina Más Contentosa, detalles de su concierto

Bogotá recibirá a Luis Alfonso con un festival que promete marcar un antes y un después en la música popular.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

El próximo 4 de octubre, Bogotá vivirá un hecho sin precedentes: Luis Alfonso se presentará por primera vez en un estadio y lo hará en El Campín, el escenario más emblemático de la capital.

Con “La Cantina Más Contentosa: El Festival”, el artista colombiano busca ofrecer el espectáculo más ambicioso de su trayectoria, un espectáculo diseñado para celebrar la música popular con toda la grandeza que merece.

El evento no será un concierto convencional. Por más de ocho horas, el público podrá disfrutar de una programación que mezcla tradición, innovación y cultura. Lo más sorprendente: El Campín será adaptado en disposición horizontal, algo nunca visto.

¿Quiénes acompañarán a Luis Alfonso en La Cantina Más Contentosa?

El festival contará con un cartel de lujo que reunirá a voces fundamentales de la música popular y el vallenato. Entre ellos, Brian Puerta, Nelson Velásquez, Luis Alberto Posada y Jhon Alex Castaño, quienes serán los encargados de preparar al público antes de la presentación central.

Luis Alfonso
Luis Alfonso reveló cuánto cobra por presentación | Foto AFP/Jason Koerner

Además, se esperan invitados internacionales que aún no han sido revelados y que prometen añadir un toque de sorpresa a la jornada.


El concierto principal de Luis Alfonso tendrá una duración de más de tres horas, en las que repasará los distintos géneros que han marcado su carrera: popular, ranchera, regional y los llamados electrocorridos contentosos.

También incluirá la interpretación de La Fórmula, su sencillo más reciente, con el que reafirma su sello artístico.

¿Por qué La Cantina Más Contentosa es más que un concierto?

Este encuentro no se limita a la música. “La Cantina Más Contentosa” busca recrear un ambiente festivo en el que se resalten tradiciones y expresiones culturales propias de Colombia.

Los asistentes tendrán la posibilidad de participar en actividades como el tejo, subirse al toro mecánico, disfrutar de activaciones de marca y acceder a la nueva línea de ropa “Señorazo”, que incluye camisetas, sombreros, gorras y accesorios inspirados en el estilo del artista.

Luis Alfonso aseguró haber grabado un supuesto fantasma en Armero
Supuesto fantasma en Armero grabado por Luis Alfonso (Foto de AFP)

Y lo mejor: no se quedará solo en Bogotá. El próximo 21 de noviembre, Medellín también será sede de esta experiencia, con una presentación en La Macarena.

