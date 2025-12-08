Laura Maré llevará sus canciones a Lima, Medellín y Bogotá en shows especiales

La cantautora Laura Maré, reconocida por su propuesta sensible y auténtica, ha confirmado tres conciertos en vivo que la llevarán a Lima, Medellín y Bogotá. Su regreso a los escenarios incluye un repertorio que combina temas recientes y piezas que han marcado su trayectoria, con el objetivo de ofrecer un encuentro cercano con su público.

Entre las canciones que formarán parte de estos shows están Ojalá, un bambuco en el que transforma el desamor en un mensaje empático dirigido a su expareja, y Lo Que Tú Merecías, colaboración junto a la banda española Meler que surgió a partir de una interacción en redes sociales y terminó convirtiéndose en una conversación musical sobre distintas formas de amar.

Cada presentación tendrá un diseño escénico pensado para potenciar la experiencia musical, con un ambiente que invite a la reflexión y la conexión emocional. El formato busca equilibrar el aspecto íntimo de sus letras con una producción visual que refuerce el mensaje de cada tema.

Artículos relacionados Talento nacional Laura Maré y Meler lanzan “Lo Que Tú Merecías” como diálogo musical

¿Cómo influye el proyecto “De los Amores Prestados” en estos conciertos?

Uno de los puntos de partida para esta etapa artística fue De los Amores Prestados, un trabajo en el que Laura Maré recopiló y reinterpretó historias de amor y desamor de sus amigas, llevándolas a canciones que combinan honestidad y empatía.

Esta propuesta fortaleció el vínculo con su audiencia y marcó un camino creativo que ahora se verá reflejado en sus nuevas presentaciones.

En los conciertos de Lima, Medellín y Bogotá, la artista integrará el espíritu de ese proyecto con su repertorio más reciente, ofreciendo un hilo narrativo que une pasado y presente. La selección de canciones ha sido pensada para que el público pueda recorrer diferentes etapas emocionales, desde la nostalgia hasta la esperanza.

La intérprete ha destacado que estos shows no buscan ser únicamente un espectáculo musical, sino una oportunidad para compartir historias reales, acompañadas de melodías que transmiten tanto fuerza como vulnerabilidad.

Artículos relacionados Juliana Velásquez Juliana es destacada por su impacto en la música, y María G presenta “Lakalalo”

¿Qué otras experiencias recientes ha tenido Laura Maré en vivo?

Antes de anunciar esta gira, Laura Maré formó parte del concierto conmemorativo por los 500 años de Santa Marta, evento realizado en la Playa Los Cocos y encabezado por Carlos Vives. Allí, frente a 50 mil asistentes, su voz se sumó a una noche que celebró la música y la cultura en un escenario histórico.

Esa experiencia marcó un momento importante en su carrera, al permitirle conectar con una audiencia masiva y compartir escenario con uno de los referentes más importantes de la música latina. Ahora, con esa experiencia como antecedente, se prepara para una serie de presentaciones que prometen cercanía, interacción y una conexión genuina con su público.

Las fechas en Lima, Medellín y Bogotá serán una oportunidad para experimentar su música en un formato que prioriza la honestidad artística y el contacto directo con quienes la siguen.