Kevin Roldán, Alzate y Pastor López sorprenden con nueva música

Con sus nuevos lanzamientos, Kevin Roldán, Alzate y Pastor López marcan la diversidad musical.

Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

La música colombiana cierra el 2025 con una serie de estrenos que abarcan géneros tan diversos como el urbano, el popular y la cumbia.

¿Qué representa Nada Personal en la carrera de Kevin Roldán?

El sencillo Nada Personal es resultado de un campamento musical en Palmira organizado por Invictory Music y los productores Spy C’s. Allí participaron artistas emergentes como Bastian Marte, Dionelo, El Mala Fama, Krist on the Beat y Sneider. Kevin Roldán se sumó al proyecto para dar respaldo y proyección a la propuesta.

La canción combina sonidos urbanos actuales con un mensaje de unión y proyección internacional. El objetivo es consolidar a Palmira como un nuevo centro creativo dentro del género urbano en Colombia.

Para Kevin Roldán, Nada Personal refuerza su compromiso de apoyar a nuevos talentos y mantener su relevancia dentro de la escena musical del país y de la región.

¿Cómo busca Mujer Cósmica destacar a Alzate?

El tema Mujer Cósmica, compuesto por Víctor Milciades Pérez, cuenta con la producción de Juan Felipe Alzate, Juan David Urrea y Jorge Andrés Alzate. Su propuesta mezcla la música popular con ritmos bailables pensados para la temporada de fin de año.

La canción retrata a una mujer magnética y atractiva, convirtiéndola en símbolo de fiesta y celebración. Con un estilo alegre y directo, busca conectar con el público en las pistas de baile y en las plataformas digitales.

Con Mujer Cósmica, Alzate espera sumarse a la tradición de canciones que acompañan los cierres de año en Colombia.

¿Qué busca Pastor López Junior con El legado continúa?

El legado continúa es el nuevo proyecto de Pastor López Junior, creado para rendir homenaje a su padre, el recordado Indio Cantor. La producción incluye nuevas versiones de clásicos como Cualquiera va, El cartero y Cariñito sin mí, entre otros.

El trabajo se plantea como un agradecimiento al público que acompañó la carrera de Pastor López y una oportunidad para que nuevas generaciones se acerquen a su repertorio a través de plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Pastor López Junior asegura la vigencia de un legado musical que marcó a varias generaciones y que sigue presente en fiestas y celebraciones en Colombia y Latinoamérica.

