Kei Linch presenta “Calibre 22”, mientras Ca7riel y Paco Amoroso anuncian nuevo álbum

El cierre del año trae novedades importantes en la música latinoamericana. Por un lado, la cantante colombiana Kei Linch presenta un nuevo sencillo que marca una etapa clave en su desarrollo artístico.

Por otro, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso anuncia el lanzamiento de su próximo álbum, luego de un año de alta visibilidad internacional.

¿Qué propone Kei Linch con el lanzamiento de “Calibre 22”?

Kei Linch lanza “Calibre 22” como un sencillo que continúa el relato iniciado en sus lanzamientos recientes. La canción aborda temas relacionados con la fortaleza emocional y la toma de decisiones personales, consolidando una propuesta musical enfocada en la honestidad y la expresión directa.

Este lanzamiento funciona como un cierre de ciclo para la artista, al mismo tiempo que anticipa una nueva fase en su proyecto. Sin revelar detalles concretos, el sencillo deja claro que su música seguirá explorando experiencias personales y procesos de crecimiento.

La trayectoria de Kei Linch incluye participaciones en festivales, presentaciones internacionales y colaboraciones con otros artistas. Con “Calibre 22”, refuerza su presencia dentro de la escena musical y se prepara para los proyectos que desarrollará en los próximos meses.

¿Qué se conoce del nuevo álbum anunciado por Ca7riel y Paco Amoroso?

En paralelo, Ca7riel y Paco Amoroso anuncian el lanzamiento de su nuevo álbum, Top of the Hills, previsto para diciembre. El anuncio se produce tras un año destacado para el dúo, marcado por premios, giras internacionales y una amplia presencia en escenarios de gran formato.

El nuevo disco incluirá canciones ya conocidas por el público y nuevas producciones que continúan la línea sonora del proyecto. El álbum fue grabado en un proceso concentrado y busca consolidar la identidad del dúo dentro de la música alternativa y urbana.

Este anuncio confirma que Ca7riel y Paco Amoroso continúan ampliando su propuesta artística y fortaleciendo su posición en la escena internacional, luego de una etapa de crecimiento sostenido.

El lanzamiento de Kei Linch y el anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso reflejan dos momentos distintos dentro de la industria musical. Mientras una artista consolida su identidad a través de un nuevo sencillo, un dúo con amplia trayectoria prepara el lanzamiento de un nuevo proyecto discográfico.