Kei Linch lanza La Nena Tiene una Estrella, su nuevo EP de rap

La rapera colombiana Kei Linch presenta La Nena Tiene una Estrella, un nuevo EP compuesto por ocho canciones que combinan rap en español con sonidos alternativos y elementos del R&B, trap y dancehall.

El proyecto muestra una etapa personal y artística de la cantante nacida en Madrid, Cundinamarca, quien en los últimos años se ha posicionado como una de las nuevas voces del rap y la música alternativa en Colombia.

Las canciones del EP fueron escritas y compuestas por la propia artista. Para la producción musical participaron reconocidos productores como SOG, The Colombians, Maxi Beatz y Benny Bass.

El proyecto también tiene una propuesta visual inspirada en el cielo nocturno. La idea de la estrella funciona como un concepto que conecta todo el EP y guía el recorrido de las ocho canciones que forman parte del lanzamiento.

¿Qué incluye La Nena Tiene una Estrella, el nuevo EP de Kei Linch?

El EP está compuesto por ocho temas que presentan distintas facetas del estilo musical de la artista. El tracklist inicia con “Purisima (Intro)”, una canción que introduce el concepto del proyecto, y termina con “Nada de Nadie (Outro)”, donde la rapera cierra el disco con un mensaje fuerte sobre identidad y autonomía.

Entre estas canciones aparecen temas como “Rastros de Rosa”, “Ya no estás”, “Como Tú”, y “Calibre 22”, que mantienen el enfoque del rap como base, pero incorporan diferentes influencias sonoras.

A nivel creativo, el EP gira alrededor de una idea que ha acompañado a la artista desde niña: la frase “esa nena tiene una estrella”. Con este proyecto, la rapera toma ese concepto para hablar sobre su identidad, su proceso creativo y los retos que ha enfrentado durante su carrera.

¿Por qué “ANAMAU” es el focus track de La Nena Tiene una Estrella?

Dentro del EP, el tema principal es “ANAMAU”, una canción con un tono más emocional que otras pistas del proyecto. El tema fue escrito por la artista y producido por SOG.

La canción mezcla una base de R&B con influencias de dancehall y trap, creando una atmósfera melancólica que acompaña la historia que cuenta la letra. Según el productor, la intención fue construir una instrumental que transmitiera el mismo momento emocional en el que fue escrita.

El resultado es una canción que aborda sentimientos de nostalgia y pérdida, y que marca uno de los momentos más personales del EP.